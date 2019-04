Naâma : les dernières chutes de neige attirent les visiteurs

Les chutes de neige qui se sont abattues dernièrement sur les cimes de Djebel Morghad et Djebel Aïssa dans la daïra d’Aïn Sefra, au sud de la wilaya de Nâama, ont suscité de l'enthousiasme chez les amoureux de la nature et les visiteurs.

Enchantés par la beauté de Dame nature, des groupes de visiteurs ont pris d'assaut les allées menant vers les hauteurs des deux sites montagneux, drapés d’un manteau blanc de neige immaculé, donnant plus d’éclat notamment avec l’apparition du soleil dimanche. Un événement rare faisant le bonheur des habitants, qui ont pu profiter d’une descente sur la neige.

Le temps glacial a encouragé des alpinistes et membres d’associations écologiques, dont celle des «Amis de l’Atlas saharien» d’Ain Sefra, de faire une virée dans les zones montagneuses et prendre du plaisir, a indiqué un membre du mouvement associatif.

Faisant partie du parc national, le mont de Djebel Aïssa, qui culmine à 2.226 mètres d’altitude et qui est situé à 14 kilomètres de la commune de Tiout, relevant de la daïra d’Aïn Sefra, a drainé tout au long du week-end dernier de nombreux visiteurs dont des adhérents de l’association locale «Les amis de l’Atlas saharien», a indiqué Djamel Merine, un des membres de cette association. «Escalader les hauteurs de Djebel Morghad et Djebel Aissa a été, certes, un exercice difficile et périlleux, mais en même temps un moment merveilleux, notamment après les dernières chutes de neige qui, bien que peu compactes, ont permis de les couvrir de blanc», a-t-il ajouté. En plus du bol d’air frais, cette sortie a été une occasion pour les randonneurs de la région de découvrir les gravures rupestres, nombreuses dans la région, dont l’histoire remonte à environ 2100 ans avant J.C, selon un chercheur, Ahmed Aggoune, membre de l’association «Titaouine tourisme» relevant de la commune de Tiout.

L’association «Les amis de l’Atlas Saharien» de la ville d’Aïn Sefra prépare activement, pour la semaine prochaine, une exposition de photos prises par des photographes amateurs de cette ville des Hauts-plateaux pour faire la promotion du tourisme et de la culture de la région dont la biodiversité est richissime, selon les initiateurs de cette escapade en montagne.

Il y a lieu de rappeler l’oasis de Tiout, située à 82 km au sud de Nâama, qui dispose de tous les atouts pour devenir une destination touristique privilégiée. C’est une région constamment en quête d’opportunités pour valoriser et exploiter ses richesses. Les habitants de Tiout qui vivent dans des ksours, à l’ouest de la chaîne montagneuse de l’Atlas saharien, aspirent à un regain d’intérêt et une reprise de l’activité touristique dans cette région par la valorisation des sites archéologiques ainsi que du produit touristique local. Il s’agit également de promouvoir les structures d’accueil. Les différents acteurs du secteur de la région du Tiout estiment que la baisse de l’activité touristique s’explique par l’absence de guides qualifiés pour accompagner les groupes de touristes, notamment étrangers, et par le manque de programmes d’information et de communication devant mettre en exergue les sites touristiques de la région et faire découvrir ses potentialités historiques et naturelles. L’objectif étant de faire de cette région de la wilaya de Naâma une destination privilégiée, d’abord pour le touriste national et pour les étrangers.

