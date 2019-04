Climat : La météo, ambassadrice du tourisme local

La pluie et la neige reviennent pour donner de l’espoir aux voyagistes, mais aussi aux familles qui profitent du beau paysage que procurent ces flocons de neige couvrant les montagnes, les arbres, les voitures et les toits des maisons, fêtant ainsi ce bel évènement.

Le printemps persiste, tout en brandillant sa générosité et la beauté exceptionnelle et unique d’une saison pas comme les autres, à plus d’un titre. Le retour des chutes de neige dans certaines régions, plus particulièrement au nord-ouest du pays, Constantine, Sétif et autres, a été admirablement recueilli par les populations et les touristes.

Djebel Morghad et Djebel Aïssa, pour ne citer que ces reliefs, relevant de la wilaya de Naâma, avaient bel et bien fait ces derniers jours le bonheur des amateurs de la nature ou plutôt du tourisme écologique, qui étaient nombreux à se rendre à ces endroits féeriques, considérés comme étant le prolongement d’une aire protégée. En effet, les touristes, gâtés par les conditions climatiques, saisissent cette opportunité pour renouer, pas seulement avec la splendeur de dame nature, mais également la découverte de la civilisation de cette région, à travers ces gravures rupestres qui racontent l’histoire et la culture d’une population à travers les temps. Des associations culturelles profitent de cette occasion pour organiser des sorties en plein air et des randonnées. Ces mêmes associations lesquelles, d’une pierre, deux coups, contribuent à la promotion du tourisme au niveau des hauts-plateaux, tout en valorisant la richesse et la diversité d’un patrimoine culturel, social et écologique ne passent pas à côté de ce beau décor et vont jusqu’à programmer, parallèlement, des expositions photos d’amateurs de la région lesquelles racontent les traditions et la biodiversité de cette région. Aujourd’hui, ces relais de la société peuvent jouer un rôle clef dans la relance de l’activité touristique et partant, du développement durable. De nos jours et à l’heure d’une industrie touristique émergeante dans le monde, caractérisée par des destinations nouvelles sur le marché touristique, il est plus que nécessaire de miser sur tous les atouts des régions, qu’elles soient écologiques, cultuelles, culturelles ou sociales, pour redorer le blason du tourisme national qui peine à s’imposer sur le marché mondial. Il suffit de voir tous ces flux d’Algériens qui se rendent chaque été dans d’autres pays pour passer leurs vacances, alors que l’Algérie dispose de potentialités énormes qui lui permettent un décollage touristique. pour peu que cette diversité soit exploitée.

Samia D.