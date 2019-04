Université - entreprises : Des dispositifs facilitant le rapprochement

Une action visant à consolider les capacités des dispositifs dédiés au rapprochement entre le champ académique et le secteur économique a été mise en œuvre à l'Université des sciences et de la technologie d'Oran Mohamed-Boudiaf (USTO-MB), a-t-on appris des organisateurs. «L'objectif de cette initiative est d'améliorer les chances d'insertion professionnelle des diplômés universitaires», a précisé à l’APS le coordinateur local du programme national «Adéquation-formation-emploi-qualification» (Afeq), Hassane Bouklia. «Une formation à la gestion des projets et au management des dispositifs en question qui sont déjà opérationnels à l'USTO-MB est prévue dans ce cadre la semaine prochaine au sein de cette université au profit des responsables compétents», a fait savoir M. Bouklia. Il s'agit, a-t-il expliqué, des dispositifs œuvrant à la promotion de l'esprit managérial des étudiants en fin de cursus, à l'instar du Bureau de liaison université/entreprises (BLUE), de la Maison de l'entrepreneuriat et de la Cellule de veille pédagogique. Le chargé de la communication de l'USTO-MB, Mâamar Boudia, a signalé, à ce propos, que ces dispositifs seront «bientôt» renforcés par un Centre d'appui à la technologie et à l'innovation en voie de création, un Centre d'innovation et de transfert de technologie et une Cellule de valorisation de la recherche. L'USTO-MB abrite, cette semaine, une nouvelle session du cycle de formation sur l’approche par compétences, en perspective de la professionnalisation de cinq filières dispensées dans cet établissement (informatique, énergies renouvelables, mécanique, génie civil et génie maritime). Organisée dans le cadre du programme «Afeq», cette session réunit les équipes pédagogiques, des étudiants, des entreprises partenaires et des représentants des dispositifs d’insertion, à l’instar de l’Agence nationale de l’emploi (ANEM).

La commission régionale, chargée de la mise en œuvre de ce programme, présidée par la rectrice de l'USTO-MB, Nassira Benharrats, a été installée le 25 juin 2018.