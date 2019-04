Préparatifs du Bac : Impression des copies à partir du 15 mai

L’Office national des examens et concours (Onec) compte procéder à partir du 15 mai prochain, à l’impression des copies des sujets du bac dont les épreuves sont prévues du 16 au 20 juin. Pour garantir la transparence de cette opération, l’imprimerie de l’Office a été dotée de 365 caméras de surveillance et de 162 brouilleurs de téléphones portables, pour éviter d’éventuelles fuites de sujets ou autres désagréments qui pourraient perturber le bon déroulement de cet examen décisif, couronnant 12 années de travail et de labeur pédagogiques. L’impression des sujets d’examens sera suivie de très près par une commission spécialisée, et se déroulera, faut-il le souligner, au sein de structures complètement isolées du monde extérieur dans l’objectif clair de préserver le caractère confidentiel de l’opération et d’éviter les éventuelles fuites. Les sujets d’examens seront sélectionnés par un tirage au sort la veille, pour être remises aux candidats le jour de l’examen.

De fait, à plus de deux mois des examens de fin d’année, notamment celui du baccalauréat, les préparatifs s’accélèrent à l’effet, de réunir toutes les conditions susceptibles d’assurer le bon déroulement des épreuves.

Pour ce faire, les listes des futurs candidats aux examens de fin des trois cycles scolaires ont été déjà établies selon les filières et comportent, également, les noms des élèves concernés par les épreuves de la langue amazighe, ainsi que les candidats aux besoins spécifiques.

Ainsi, plus de 810.000 élèves sont attendus à l’examen de fin de cycle primaire, plus de 630.000 au Brevet d’enseignement moyen (BEM) et plus de 674.000 sont inscrits pour passer l’examen du baccalauréat 2019, dont près de 40% de candidats libres.

Au total ce sont 2.336 centres d’examens répartis au niveau national, qui ont été aménagés pour accueillir les candidats, ainsi que 70 centres de correction.

En revanche, les directions de l’éducation ont mis en place des comités techniques pour veiller à ce que les centres désignés soient «fonctionnels» et dotés notamment de générateurs, de photocopieurs et autres équipements de base.

Chaque année, le ministère de l’Éducation nationale s’engage à déployer les moyens matériels et humains à même de garantir aux candidats les conditions nécessaires pour le bon déroulement des épreuves des fins de cycles scolaires, en général, et le baccalauréat, en particulier.

Pour l’élaboration des sujets du baccalauréat de la session 2019, pas moins de 500 cadres, enseignants et inspecteurs de l’éducation, spécialisés dans différentes matières, ont été mobilisés.

Dans cette optique, des instructions fermes ont été donnés pour le choix des enseignants et inspecteurs chargés de l’élaboration des sujets. Un choix qui exige, entre autres, le facteur expérience comme critère déterminant, outre une qualification en la matière. Il est également nécessaire de respecter les normes pédagogiques dans la formulation des questions des épreuves qui doivent être puisées du programme enseigné au cours de l’année scolaire 2018/2019.

Il convient de rappeler que les enseignants et inspecteurs chargés de l’élaboration des sujets d’examens nationaux ont bénéficié, en novembre dernier, d’une formation en vue d’améliorer leurs performances.

Ce qui a permis aux enseignants d’échanger les expériences et expertises sur les critères et indicateurs adoptés pour l’élaboration des sujets, en vue de réduire la marge d’erreur et de concevoir des sujets de qualité aux normes internationales.

Il convient de rappeler que le site de l’Office national d’enseignement et de formation à distance (ONEFD) a ouvert depuis le 19 février dernier son site pour dispenser des cours de soutien au profit des élèves de la 3e année secondaire. Ainsi, les futurs candidats du baccalauréat 2019 pourront de ce fait bénéficier des cours de soutien à travers le site web de l’ONEFD, pour aider ces derniers dans la préparation de cet examen. Notons que les cours en question seront assurés par l’Office national d’enseignement et de formation à distance, à partir des adresses suivantes : «http://soutien-scolaire.onefd.edu.dz» et «http://www.onefd.edu.dz/bac.html».

Un site qui propose des sujets et les corrigés des examens du baccalauréat des années précédentes.

Il faut dire que ces adresses, qui proposeront des cours de soutien gratuitement et surtout conformes au programme de l’Éducation nationale, permettent un accompagnement des élèves dans leur parcours de préparation à l’examen du baccalauréat, au titre de l’année scolaire 2018/2019, prévu, rappelons-le, dix jours après l’Aïd el Fitr.

Kamélia Hadjib