Formation et enseignement professionnels : informer les élèves

Le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels tient, depuis son installation dans ses nouvelles fonctions, une série de réunions avec les cadres et directeurs centraux, entamées dimanche dernier et devant se poursuivre jusqu’à jeudi prochain.

Dada Moussa Belkhir s’est entretenu également avec les cadres de la direction de l’enseignement professionnel, dont les rencontres régionales ont débuté, selon un communiqué de presse du ministère, hier, à Médéa.

Il faut savoir que le secteur entame une campagne d’information et d’orientation en coordination avec le ministère de l’Education nationale afin de sensibiliser les jeunes élèves sur l’intérêt de suivre un cursus d’enseignement professionnel. «Ces rencontres viennent, de ce fait, renforcer les efforts consentis pour informer les élèves et leur donner les explications et les informations nécessaires pour comprendre les avantages de l’enseignement professionnel, c’est une initiative qui vient à point nommé avec la phase de distribution des fiches de vœux aux élèves en fin de cycle moyen, donc sur le point de passer leur BEM», précise la même source.

Le nouveau ministre a rencontré dans la même journée les responsables de la direction de l’organisation des spécialités de la formation professionnelle, une structure sur laquelle incombe la responsabilité de préparer la nomenclature des métiers et spécialités à dispenser. Une liste comportant actuellement 478 spécialités dans 23 branches professionnelles, beaucoup de spécialités et une nouvelle branche ont été ajoutées après la réactualisation de la nomenclature faite durant l’année 2018. Ces efforts ont eu pour conséquences immédiates la multiplication des choix de formation pour les jeunes demandeurs de formation, la possibilité de couvrir beaucoup plus de métiers et la facilitation de l’insertion des jeunes diplômés dans le monde du travail.

La direction de la formation continue et des relations intersectorielle, qui a pour mission d’organiser la relation du secteur avec le monde économique et industriel, a fait, elle aussi, l’objet d’une réunion importante avec Dada Moussa Belkhir, révèle encore le communiqué. Il est utile de rappeler dans ce contexte, que le secteur de la formation et de l’enseignement professionnels totalise 12.500 conventions de partenariat signées avec les entreprises économiques. Une relation qui permet une «meilleure» visibilité en termes d’offre de formation. Le secteur a pour principes de proposer des formations «adaptées» avec les besoins de la société économique et le monde du travail, ce qui veut dire que la formation se fait «selon» le besoin. Ce qui explique d’ailleurs le fait que les diplômés de la formation professionnelle sont insérés «plus rapidement» dans le marché de l’emploi que les autres diplômés.

La formation professionnelle est un secteur qui travaille de façon horizontale et est néanmoins, dans l’obligation de répondre à tous les besoins du secteur économique. Il se trouve que les nouvelles technologies de l’information et de la communication permettent une visibilité «meilleure» en termes de formation et d’adaptation à la demande mais aussi donne la possibilité d’aller vers de «nouveaux» métiers technologiques à forte valeur ajoutée.

A cet effet, les cadres de la direction de l’informatique et des systèmes informatiques ont rencontré le ministre afin de s’enquérir de l’avancement des projets dans le sens où plusieurs projets d’envergure permettant dans un avenir proche d’offrir des formations dans le numérique et l’animation 3D dans les wilayas de l’intérieur du pays vont voir le jour.

A titre d’exemple, le plus avancé de ces projets est certainement celui de Guelma, qui sera érigé en centre d’excellence des nouvelles TIC et des métiers de la téléphonie mobile et fixe. Il sera le deuxième du genre en Algérie, après celui de Bousmail (Tipasa).

Mohamed Mendaci