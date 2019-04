Déroulement des travaux de la réunion : adoption du règlement intérieur

La commission parlementaire mixte, réunie hier au siège du Conseil de la nation, a adopté le projet de règlement intérieur du déroulement des travaux de la session parlementaire pour prendre acte de la déclaration du Conseil constitutionnel constatant la vacance définitive du poste du président de la République, a indiqué un communiqué du Conseil.

«En vertu des dispositions de l'article 101 de la loi organique de 2016 définissant l'organisation et le fonctionnement de l'Assemblée Populaire Nationale (APN) et du Conseil de la nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du parlement et le Gouvernement, et dans le cadre de la poursuite de ses travaux, la commission parlementaire mixte a tenu, une réunion sous la présidence de,

M. Salah Goudjil en sa qualité de doyen du Conseil», lit-on dans le communiqué de la chambre haute du parlement.

La commission a entamé ses travaux par l'adoption du projet de règlement intérieur du déroulement des travaux de la réunion du Parlement et l'élaboration du rapport qui sera présenté devant le Parlement, siégeant en chambres réunies, lors de sa session prévue mardi en vue de prendre acte de la déclaration du Conseil constitutionnel constatant la vacance définitive du poste du président de la République et l'application

de l'article 102 de la Constitution. A rappeler que cette commission a été installée par le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah lors de la réunion jeudi des deux bureaux du Parlement au siège du Conseil.