RND : Seddik Chihab sanctionné

Le secrétaire général (SG) du Rassemblement national démocratique (RND), Ahmed Ouyahia, a décidé, hier, de mettre fin aux fonctions de Seddik Chihab, en tant que porte-parole officiel du parti et secrétaire du bureau RND de la wilaya d’Alger, et de geler ses activités au niveau du bureau national.

Lors d’une réunion du bureau national du RND, le SG du parti a pris une série de décisions, dont «la fin de fonctions de M. Seddik Chihab, en tant que porte-parole officiel du parti, dans l’attente de la nomination d’un nouveau porte-parole», «le gel de sa qualité de membre au sein du bureau national», et «la fin de fonctions de ce dernier en tant que secrétaire du bureau de la wilaya d’Alger», indique un communiqué rendu public sur le site électronique du parti. Ces décisions interviennent suite aux «agissements insurrectionnels de M. Seddik Chihab au niveau des structures du parti dans la wilaya d’Alger, après avoir fait des déclarations contraires aux positions politiques du RND», indique la même source. M. Seddik Chihab avait présidé dimanche une réunion du bureau de wilaya élargi, à l’issue de laquelle un communiqué a été rendu public, appelant le SG du RND, en l’occurrence M. Ahmed Ouyahia, à «quitter immédiatement la tête du parti», et déclarant le gel de sa qualité de membre du conseil de wilaya d’Alger, à compter du même jour. De même qu’il a invité les militants du parti à contribuer «au processus de redressement du RND afin qu’il soit à la hauteur des aspirations de ses cadres et militants», a conclu le communiqué.