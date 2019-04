Le professeur Saïd Oucif : Le boycott des députés «n’aura aucun effet» sur les travaux

Le Parlement se réunira aujourd’hui, pour nommer le président par intérim. Cette session intervient une semaine après l'annonce, le 2 avril au soir, de la démission du président Abdelaziz Bouteflika.

Cette session, réunissant les deux chambres parlementaires, a été décidée après une réunion qui a eu lieu jeudi, sous la présidence de Abdelkader Bensalah, qui, en sa qualité de président du Conseil de la Nation, devrait, en principe, assurer l’intérim durant une période de 90 jours maximum, selon la Constitution. A la veille de cette session, les médias rapportent des informations «sur un éventuel boycott» des travaux de cette réunion par des députés. Que disent les spécialistes en droit ? Pour le professeur de sciences juridiques à l’université M’hamed-Bouguerra de Boumerdès, M. Saïd Oucif, la réunion d’aujourd’hui a pour objectif la nomination du chef de l’Etat par intérim, suite à sa notification par le Conseil constitutionnel de la vacance définitive du poste de président de la République. Selon le communiqué du Conseil de la Nation, rendu public samedi, l'article 102 de la Constitution stipule qu’«en cas de démission ou de décès du président de la République, le Conseil constitutionnel se réunit de plein droit et constate la vacance définitive de la Présidence de la République. Il communique immédiatement l'acte de déclaration de vacance définitive au Parlement, qui se réunit de plein droit. Le Président du Conseil de la Nation assume la charge de Chef de l'Etat pour une durée de quatre-vingt-dix (90) jours au maximum, au cours de laquelle des élections présidentielles sont organisées, sachant que le Chef de l'Etat, ainsi désigné, ne peut pas être candidat à la Présidence de la République».

Le professeur explique que cette réunion sera présidée par Abdelkader Bensalah, le président de la chambre haute du Parlement, et ajoute qu’en application des dispositions des articles 99-100 de la loi organique 16-12 du 25 août 2016, définissant l'organisation et le fonctionnement de l'APN et du Conseil de la Nation ainsi que les relations fonctionnelles entre les chambres du Parlement et le gouvernement, «les autres règles de fonctionnement du Parlement siégeant en chambres réunies sont déterminées par un règlement intérieur proposé par une commission composée des bureaux des deux chambres et présidée par le doyen d'âge». Par ailleurs, l’article 12 de la même loi stipule que «lorsque le Président du Conseil de la Nation est appelé à assumer la charge de Chef de l'Etat, conformément aux dispositions de l'article 102 de la Constitution, l'intérim est assuré par le vice-président le plus âgé».

M. Oucif signale que le quorum nécessaire pour la réunion n’a pas été fixé par la loi, ajoutant que la commission mixte est chargée de l'élaboration du règlement du déroulement des travaux du Parlement. Le professeur adopte l’hypothèse que «le recours au vote lors de cette réunion sera fait avec la majorité des députés présents ou les deux tiers des membres». Pour l’universitaire, le boycott annoncé n’aura aucun impact sur le déroulement des travaux de cette réunion. «C’est une position politique assumée par ces députés pour afficher leur soutien au mouvement populaire qui peine à accepter certaines figures du système», a-t-il commenté.

Cette réunion doit être tenue «obligatoirement», en vertu des dispositions de l’article 102 (alinéa 5) et «a un caractère protocolaire et formel».

Par ailleurs, M. Oucif a expliqué que le Parlement ne peut en aucun cas réfuter la décision prise par le Conseil constitutionnel, en vertu de l’article 191 qui stipule que, «lorsque le Conseil constitutionnel juge qu'une disposition législative ou réglementaire est inconstitutionnelle, celle-ci perd tout effet du jour de la décision du Conseil», ou encore «les avis et décisions du Conseil constitutionnel sont définitifs. Ils s'imposent à l'ensemble des pouvoirs publics et aux autorités administratives et juridictionnelles».

Tahar Kaidi