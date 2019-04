Gisements d’hydrocarbures : Multiplication du niveau de rendement

Les participants au Symposium international sur les hydrocarbures et la chimie, organisé hier, à l’université de Boumerdes, se sont accordés sur l’importance dévolue actuellement à la technique et à la recherche scientifique dans la «multiplication du niveau de rendement des gisements des hydrocarbures» (gaz et pétrole) tant en Algérie qu’à l’échelle mondiale.

Des intervenants à cette 8e rencontre du genre, tenue deux jours durant à la faculté des hydrocarbures et de chimie de l’université de Boumerdes, ont plaidé pour «l’impératif investissement structuré et permanent dans la recherche collective et mixte (impliquant des spécialistes de plusieurs secteurs) pour développer les techniques et technologies de production et d'exploitation des énergies classiques (pétrole et gaz), mais également du gaz de schiste notamment».

Un point de vue partagé par les experts égyptien, Bassem Nabaoui, et français, Deray (Université de Pau) qui ont souligné l’importance d’une «complémentarité et coordination entre les chercheurs et les laboratoires dans la recherche et l’innovation de techniques dans le développement du niveau de production des hydrocarbures et leur pérennité, parallèlement à la préservation de l’environnement».

Nombre d’experts présents au symposium ont axé sur l’actualisation des données technologiques et techniques relatives à la production, au stockage et à la commercialisation des hydrocarbures, notamment concernant celles mises à la disposition des étudiants et centres spécialisés.

L'accent a été également mis sur l’impératif échange des expertises et innovations entre opérateurs industriels et structures de recherche.

«Ce Symposium international sur les hydrocarbures et la chimie est une opportunité offerte aux chercheurs académiques et industriels pour présenter leurs travaux de recherche et innovations, à travers, notamment, des sessions scientifiques et des ateliers», a indiqué à l’APS M. Habi Ifir, recteur de la faculté des hydrocarbures et de chimie.

Il s’agit également, a-t-il ajouté, de consacrer le principe d’ouverture de l’université sur son environnement économique et industriel.

Au programme de ce symposium international, une série de communications thématiques inhérentes, entre autres, à «l’Exploitation et le transport des hydrocarbures», au «Génie électrique dans l'industrie pétrolière» et à l' «Hygiène, sécurité et environnement (HSE)».