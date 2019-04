Energies renouvelables : Présenter des projets innovants

Le ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables a appelé les porteurs d'idées à présenter leurs projets innovants dans les domaines des énergies renouvelables et de l'économie circulaire, afin de les soutenir et de les aider à les concrétiser sur le terrain, a indiqué hier un communiqué du ministère. Cet appel est destiné aux «porteurs d'idées et de projets innovants parmi les universitaires, les chercheurs professionnels et économiques et à la société civile», et ce en vue de «concrétiser leurs projets sur le terrain, en leur assurant l'accompagnement et l'appui nécessaires pour la création de leurs propres entreprises», a noté le communiqué. Ces projets portent sur deux axes essentiels, en l'occurrence: les énergies renouvelables et l'économie circulaire, et ce «afin de relancer le développement local notamment dans les régions du sud et enclavées». Concernant les énergies renouvelables, les candidats intéressés doivent présenter des projets en matière d'alimentation des zones enclavées en énergies électrique et thermique ainsi que dans les domaines de l'agriculture (pompage et irrigation), de l'industrie des énergies renouvelables, de traitement des eaux et de rationalisation de l'utilisation des énergies. S'agissant de l'économie circulaire et de la valorisation des déchets, les projets présentés doivent porter sur la collecte, le tri et la transformation des déchets, le modèle de consommation et de production durable et le développement des branches de valorisation des produits secondaires et des déchets. Les personnes intéressées doivent remplir un formulaire à imprimer sur le site électronique du ministère et présenter le dossier du projet avant le 30 juin prochain. Une commission sectorielle procèdera, ensuite, à l'évaluation des projets et au choix des meilleurs afin de leur assurer l'accompagnement et l'appui financier nécessaires. L'appel lancé s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des stratégies nationales à l'horizon 2035, tracées par le ministère de l'Environnement et des Energies renouvelables, visant «la mise en place de nouveaux mécanismes pour la réalisation de ces stratégies, basés sur la recherche scientifique et technologique dans le domaine des énergies renouvelables et de la valorisation de l'économie circulaire».