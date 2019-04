Naftal : Augmenter les capacités de stockage

La société nationale de distribution des produits pétroliers et lubrifiants (Naftal) a augmenté ses capacités de stockage de carburants, lui permettant d'assurer une autonomie de 17 jours au lieu de 12 auparavant, a indiqué à Alger, le Pdg de l'entreprise, Rachid Nadil. «Nous avons augmenté nos capacités de stockage des carburants de 12 à 17 jours actuellement à travers l'extension des capacités des structures déjà existantes, à l'image de la station de Kharrouba d'Alger à laquelle nous avons rajouté une capacité de 32.000 m3», a expliqué M. Nadil à l'APS en marge de l'ouverture d'un Forum sur les énergies.

Ces capacités de stockage sont encore appelées à augmenter avec la réception prochaine de deux nouveaux centres de stockage à El Kharoub et Sidi Bel-Abbès, permettant d'avoir une autonomie de 20 à 21 jours a ajouté M. Nadil. L'objectif de Naftal est d'arriver à une autonomie de 30 jours à l'horizon 2021, a-t-il avancé. Interrogé sur l'apport de l'achat de la raffinerie Esso à Augusta (Sicile) en Italie par la Sonatrach fin 2018, M. Nadil a indiqué que cette nouvelle raffinerie sera une source d'approvisionnement pour Naftal en plus de ceux déjà existantes en Algérie (Alger, Adrar, Skikda, Arzew, Hassi Messaoud).

Le responsable a également expliqué que la nouvelle raffinerie réduira également les quantités de carburants importés par l'Algérie auprès de pays étrangers, soulignant que l'acquisition de cette raffinerie n'aura aucun impact sur les prix de la vente en détail des carburants, car ils sont déjà administrés par l'Etat. S'agissant du projet de réhabilitation des stations services de Naftal à travers le territoire national, lancé il y'a une dizaine d'années, M. Nadil a estimé que la réalisation de ce projet a été entamée avec une faible cadence, mais qui s'est accélérée au fil des années, précisant que sur les 700 stations de services que compte la société, plus de 400 ont été totalement rénovées. Pour l'année 2019, un programme de rénovation d'une soixantaine de stations de services a été lancé, a-t-il précisé.

Concernant les centres d'équipement de kit GPL pour les véhicules touristiques, le responsable indique que Naftal comptait une cinquantaine de centres à travers le territoire national, «un nombre qui devrait tripler d'ici quelques années grâce à la formation de Naftal de jeunes pour leur permettre de lancer leurs propres centres d'équipement dans le cadre de l'Ansej».

A fin 2018, Naftal avait équipé 22.000 véhicules en kit GPL, tandis que les opérateurs privés avaient équipé plus de 70.000 véhicules, selon M. Nadil qui a expliqué que les tarifs de ces kits GPL sont subventionnés à travers la réduction des marges de bénéfices, ce qui réduit les prix d'installation. M. Nadil a, en outre, annoncé que Naftal était en négociation avec un partenaire italien pour fabriquer localement les kit GPL, sans donner plus de détails.