Forum méditerranéen sur les énergies à Alger : Définition d’une nouvelle vision de l’avenir

«L’énergie est l’un des principaux moteurs du développement de nos économies et un facteur de rapprochement et d’intégration formidable. Le partenariat entre les acteurs des deux rives de la Méditerranée constitue un élément majeur pour la réussite de la transition énergétique», a indiqué, hier, le ministre de l’Energie, Mohamed Arkab.

S’exprimant à l’ouverture des travaux du forum sur les énergies, placé sous le thème «Vers un partenariat renforcé au service d'une transition énergétique durable», il a souligné que «les défis énergétiques notamment la croissance de la demande, la durabilité énergétique, la production énergétique dans cette région de la Méditerranée et les enjeux climatiques internationaux imposent de passer d’un modèle basé sur les importation et les exportation à un nouveau modèle énergétique régional fondé sur la sécurité d’approvisionnement et de débouchés et de la compétitivité». Il a ajouté qu’«outre ces défis, la région est confrontée au défi de garantir un développement économique, répondant aux besoins d’une population jeune, en lien avec les objectifs de développement durable, entre autres, la création d’emploi, la lutte contre la pauvreté et l’accès durable à l’énergie».

Il a insisté à cet effet sur la nécessité d’encourager une collaboration en matière de financement de projets. Il a précisé à ce propos que «le fait que l’accès au financement demeure encore un obstacle pour beaucoup de pays, notamment le Sud , donc il est nécessaire de trouver des mécanismes qui permettraient aux pays de la région méditerranéenne et aux institutions financières de faciliter et de promouvoir le financement de ces projets».

Il a rappelé que le secteur des hydrocarbures joue un rôle primordial dans l’économie nationale dans la mesure où il procure la quasi-totalité des recettes en devises, les deux tiers du budget de l’Etat et représente 20% du produit intérieure brut (PIB). En termes de potentiel, le ministre a relevé que «notre pays dispose de réserves d’hydrocarbures de plus de 4 milliards de TEP dont les 2/3 sont en gaz naturel, auxquels s’ajouterait les ressources non conventionnelles et les renouvelables, considérées parmi les plus importantes au monde». S’agissant d’infrastructures, M. Arkab a ajouté que «l’Algérie dispose de capacités d’exportation de prés de 90 milliards de m3 par an à travers, trois gazoducs transméditerranéens et des unités GNL, trois terminaux pétroliers et des capacités d’accostage de navires de gros tonnage pour les liquides, ainsi qu’une importante flotte de navires gazier (GNL et GPL)».



Définir une nouvelle vision de l'avenir de la coopération



Évoquant le prochain Sommet des deux rives de la Méditerranée occidentale, le ministre a affirmé qu’il contribuera, sans nul doute, à définir une «nouvelle vision de l'avenir de la coopération» dans le domaine de l'énergie. De son côté, le directeur de la coopération avec les institutions de l'Union européenne (UE) au ministère des Affaires étrangères, Ali Mokrani, a précisé que la tenue du forum à Alger inscrit dans le cadre des préparatifs du Sommet des deux rives de la Méditerranée occidentale, prévu le 24 juin 2019 à Marseille (France), «illustre l'importance qu'a toujours attaché l'Algérie au dialogue 5+5 en Méditerranée occidentale en tant que cadre privilégié de coopération et de dialogue».

Il dira dans ce sens que «l'engouement et l'enthousiasme qu'a suscité le Forum d'Alger sur les Energies, témoigne encore une fois de l'importance qu'occupe la thématique de l'énergie dans les agendas de tous les acteurs de la région». Il est noté qu’en plus l'Algérie, la rencontre a vu la participation de la Libye, la Tunisie, le Maroc, la Mauritanie, l'Italie, la France, l'Espagne, le Portugal et Malte. Plusieurs partenaires de l'événement y ont également pris part. Il s'agit notamment d'Allemagne, UE, la Banque mondiale (BM), la Banque Européenne de l'investissement (BEI), la banque internationale pour la reconstruction et du développement (BERD), l'Organisation de coopération et développement économique (OCDE), ainsi que l'Union pour la Méditerranée (UPM).

