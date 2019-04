Cinq dans les yeux de Satan, nouvelles d’Abdelhamid Ali-Bouacida : Une narration aux confins du fantastique

« La vie est une ombre qui marche… », a dit le poète. L’écriture, que peut-elle faire, sinon en esquisser les fugaces contours ? »

Voici un recueil de dix-sept nouvelles qui ne peuvent laisser indifférent tant l’auteur se propose, à travers une narration réduite à l’essentiel, d’être le discret miroir d’une vie d’homme, perçue à la lueur de réminiscences égrenées au fil des pages. Mémoire qui s’approche, s’enfuit, s’allume, s’éteint, vague, capricieuse dans ses fulgurants étincellements où le passé surgit avec une déchirante vivacité lorsque les êtres disparus remontent à la transparente surface du moment.

Mémoire qui effraie, console, hante, transporte la sensibilité relancée hors de sa latence, puis plonge la pensée dans les ondes de rétrospection où toute joie, toute douleur n’est plus que vision à dessiner, que sensation à transcrire. Mémoire qui sonne le glas de l’illusion, puis évoque des mondes impossibles que la poigne de l’Histoire a pulvérisés au-delà des âges. Ainsi, par la magie du souvenir caché sous la lettre —au sens alphabétique— d’Abdelhamid Ali-Bouacida, «avoir été» redevient «être», le temps d’une ligne, d’une page, pour piquer de sa pointe acérée notre conscience assoupie.

«Cinq dans les yeux de Satan», selon une sobre préface signée Zoubir Souissi, est ainsi présentée en ces termes : « (…) c’est l’imagination en goguette ; une imagination foisonnante, luxuriante. Au gré des pages, nous sommes quelque peu menés en bateau par l’auteur —avec notre consentement total— dans les dédales de sa pensée souvent délirante (au sens non péjoratif du terme) et de ses tribulations à travers le monde contemporain ou celui du passé proche et lointain».



Des histoires à mi-chemin de la nouvelle… et du conte fantastique



Quelques lignes plus loin, «le recueil commence tambour battant par le récit d’une étonnante rencontre, c’est le moins qu’on puisse dire, entre un écrivain public, qui essaye d’assurer sa subsistance à l’aide de sa machine à écrire, et un… poète, venu le solliciter pour transcrire une longue supplique adressée au… délégué des langues ! Le décor est planté». Toujours selon le même préfacier, «les autres nouvelles sont de la même cuvée… L’ouvrage raconte des histoires qui sont à mi-chemin de la nouvelle proprement dite et du conte fantastique».

Et Zoubir Souissi de conclure : «Pour un essai, c’est certainement un coup de maître qui explique et justifie le choix du jury du prix Mohamed Dib qui a accordé sa plus haute distinction au livre d’Abdelhamid Ali-Bouacida. Une distinction qui n’est pas usurpée et qui récompense un auteur prometteur et un poète membre à part entière de la république ou plutôt de la «galaxie», comme il le dit lui-même, des poètes». A noter que «Cinq dans les yeux de Satan» a reçu le prix Mohammed Dib 2006.

«Cinq dans les yeux de Satan», nouvelles d’Abdelhamid Ali-Bouacida ; Casbah Editions, Alger 2018, 172 pages.

Kamel Bouslama

----------------------------

Bio-Express



Né en 1952 dans les Aurès, Abdelhamid Ali-Bouacida a étudié à Constantine. Diplômé en sciences économiques, il s’est orienté vers le journalisme, poussé à coup sûr par une envie d’écrire plus que de… compter. «Cinq dans les yeux de Satan» est son premier recueil de nouvelles. Plusieurs des textes de ce recueil se rapportent à Constantine où l’auteur vécut près de quarante ans. «Abdelhamid Ali-Bouacida a été rappelé à Dieu au moment où nous apprêtions à mettre sous presse le présent ouvrage».