Exposition « Paroles de libraires du monde » jusqu’au 30 avril : Le métier de libraire sous les projecteurs

Initiée par Mme Fatiha Asmani, chargée du fonds sciences humaines auprès de la médiathèque de l’institut français, une exposition qui met en lumière le métier de libraire francophone à l’étranger est ouverte au grand public, jusqu’au 30 du mois en cours.

Baptisée «Paroles de libraires du monde», cette exposition, créée par l’Association internationale des Libraires francophones (AILF) sur la base des interviews réalisées par ActuaLitté, met en lumière des réalités très contrastées, affiche la passion des libraires et ne tait pas les vérités bonnes à dire. Ainsi, une vingtaine d’interviews de libraires du monde et un texte fort et fédérateur sont étalés depuis le 1er avril dernier au niveau de la médiathèque de l’institut français et ce, dans la perspective de sensibiliser les professionnels du livre aux réalités de la librairie francophone à l’étranger. Cette initiative coïncide, dit Mme Fatiha Asmani, avec «la journée internationale du livre et des droits d’auteurs qui sera célébrée le 23 avril prochain». Et d’ajouter : «J’ai fait appel à une association des libraires francophones qui se trouve en France pour réaliser cette exposition.» Dans une déclaration à El Moudjahid, dimanche dernier, l’initiatrice de ce projet d’envergure internationale affirme que l’objectif de cette exposition «est de défendre la francophonie dans toute sa diversité». «promouvons la lecture, respectons la chaîne du livre, conseillons les lecteurs, animons nos librairies, transmettons des idées d’ouverture, favorisons la culture», a-t-elle déclaré. L’exposition met sous les projecteurs les profils de libraires francophones à travers des panneaux en grands formats exposant des interviews réalisées par ActuaLitté avec des libraires présents dans toute la francophonie et au-delà : Algérie, Croatie, Chili, Madagascar, Roumanie, Suisse, Tchad, Maroc… Autant de visages et d’histoires autour d’un même métier que l’association a pu explorer grâce à l’Alliance internationale des libraires francophones. On y lit, entres autres, l’entretien réalisé en Algérie par Nicolas Gary qui titre : «une place au Soleil, pour la librairie familiale de Tlemcen». Le journaliste s’est déplacé à la librairie Soleil, créée à Tlemcen en 1972 par le père de Sélim Bouali, Sid-Ahmed Bouali, autodidacte, historien et écrivain, mais également conseiller culturel de la SNED (Société nationale d’Édition et de Distribution). «Mon père a fait de cette librairie un lieu de rencontre d’intellectuels et d’écrivains algériens, parmi lesquels Kateb Yacine, Mohammed Dib et le sociologue Nadir Maarouf…». De différentes thématiques et d’angles sont exposés à travers ses panneaux vitrés. Des interviews signées majoritairement par Nicolas Gary. on lit : «l’Europe c’est positif, c’est notre avenir commun», réalisé à Librairie KutakKnjiga en Croatie. Elle sera maintenue jusqu’au 30 avril… si vous êtes de passage à Alger, faites un saut à l’Institut français d’Alger, l’accès est libre et gratuit au grand public !

Sihem Oubraham