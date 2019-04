Manifestation de jeunes chômeurs pour l’embauche : Arrêt du haut fourneau d’El-Hadjar

Des centaines de jeunes chômeurs bloquent depuis dimanche les accès à l’entreprise Sider El Hadjar, réclamant de l’embauche, empêchant les travailleurs de regagner leurs ateliers et d’autres en fin de poste de sortir pour rejoindre leur domicile, a indiqué la cellule de communication de Sider El Hadjar. Les responsables de l’entreprise ont été contraints d’arrêter le haut-fourneau faute de relève des travailleurs postés, a fait savoir un cadre syndicaliste, précisant que près d’une cinquantaine de jeunes manifestants issus des communes d’El Hadjar et Sidi Amar, ont réussi à pénétrer dans l’enceinte du complexe pour encercler la direction générale de l’entreprise. El Hadjar qui emploie plus de 5.000 travailleurs, a besoin aujourd’hui de 180 nouvelles recrues seulement pour ses différents ateliers et administration. Près de 1.000 personnes ont été recrutées depuis 2018, au titre du contrat de travail aidé. B. Guetmi