Grand angle : Les Soudanais ne décolèrent pas

Au Soudan, le président Omar el Béchir ne semble plus savoir comment apaiser les manifestants sortis depuis le 19 décembre dernier pour crier leur colère suite à la décision du gouvernement de tripler le prix du pain. Car, comme cela est souvent le cas dans les pays où les populations subissent de plein fouet les retombées des crises économiques, les manifestations se sont rapidement transformées en mouvement de contestation contre le président, dont la longévité à la tête du pays (30 ans) n’est pas fait pour arranger sa côte de popularité. Le gouvernement a mis en garde contre le risque d’une guerre civile. Hier, plusieurs milliers de Soudanais, réclamant la démission de M. Béchir, ont été dispersés par des tirs de gaz lacrymogènes à proximité du quartier général de l'armée à Khartoum où ils se sont rassemblés depuis samedi dernier. Car en refusant de démissionner, il a exacerbé la colère des manifestants et leur détermination à en découdre avec lui. Le président soudanais n’en est pas, toutefois ,à son premier bras de fer. Par le passé, il a fait face à un soulèvement populaire. En 2013 déjà, des émeutes contre une hausse de plus de 60% des carburants avaient ébranlé le régime, sans pour autant le faire tomber ; c’était la conséquence directe de la sécession en 2011 du Soudan du Sud où se trouvaient les trois quarts des puits de pétrole du Soudan uni. Depuis son palais présidentiel, il pense certainement être en mesure de rééditer le coup d’il y a six ans. La baisse de la mobilisation constatée depuis le 22 février, date le l’instauration de l’état d’urgence, a pu l’encourager dans son refus de répondre à la revendication exprimée par l’opposition et les manifestants. Pourtant, son appréciation de la situation semble être biaisée. Sinon, comment expliquer la remobilisation constatée depuis samedi dernier ? Le choix de la date peut-être? Ce qui est sûr, c’est qu’elle n’a pas été choisie au hasard. Elle marque l'anniversaire de la Révolte du 6 avril 1985, qui avait permis de renverser le régime du président Jaafar al-Nimeiri. Mais l’opposition et les manifestants ne sont pas dupes. Ils ont conscience que leur combat pour le changement ne pourra pas aboutir sans le soutien de l’armée. D’où du reste l’appel qui lui a été adressé pour qu’elle prenne position pour le peuple. Quelle sera sa réponse ?

À partir d’images, qui ont circulé hier, dans lesquelles des militaires tirent contre des éléments de la sécurité pour protéger les manifestants, d’aucuns pensent qu’elle l’a donnée.

Nadia K.