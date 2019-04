Manifestations au Mali : Le chef de l’état appelle à ne « pas se tromper d’ennemi »

Le président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, a appelé dimanche ses compatriotes à «ne pas se tromper d'ennemi», deux jours après que des dizaines de milliers de manifestants ont dénoncé notamment l'incapacité des autorités à mettre un terme aux violences qui persistent dans le pays. «Que l'on ne se trompe pas d'ennemi», a lancé le chef de l'Etat en recevant au palais présidentiel les dirigeants de la Ligue des imams et érudits pour la solidarité islamique au Mali (Limama), mais pas les deux leaders religieux musulmans influents, l'imam Dicko et le chérif de Nioro, qui avaient appelé à manifester. Malgré la Mission de l'ONU au Mali (Minusma), une forte présence militaire française et la création de la force militaire régionale G5-Sahel, les violences persistent dans ce pays principalement dans le centre. Vendredi dernier, de 30.000 à 50.000 manifestants ont condamné dans les rues de Bamako le massacre, le 23 mars dernier, de quelque 160 habitants du village seul d'Ogossagou par des membres présumés de groupes de chasseurs dogons affirmant lutter contre les terroristes, ainsi qu'une attaque terroriste, le 17 mars, contre un camp de l'armée à Dioura (centre), au cours de laquelle 26 soldats maliens ont péri. S'ils ont réclamé le départ de M. Keïta, dit «IBK», les manifestants ont également scandé des slogans hostiles, notamment aux troupes françaises.