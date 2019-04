Soudan : Les manifestants exigent la démission du président el-Bachir

Les manifestants soudanais ont continuaient hier a occuper les alentours du quartier général de l'armée à Khartoum, afin de solliciter le soutien de cette dernière dans ce qu'ils appellent «l'éjection» du président Omar el- Bachir du poste du président qu'il occupe depuis maintenant 30 ans. L'armée soudanaise qui a laissé faire les manifestants durant les deux derniers jours a déployé hier ses troupes autour de son quartier général leur demandant de disperser les foules. Pour ce faire, ces dernières ont usé, selon des témoins, des tirs de gaz lacrymogènes et de la violence. «Plus tôt dans la matinée, des véhicules transportant des membres du NISS et de la police anti-émeute avaient également pris position près du siège de l'armée. Les forces de sécurité «ont commencé à tirer des gaz lacrymogènes sur les manifestants», ont rapporté plusieurs médias citant des témoins. «Les forces de sécurité tentent de disperser le sit-in par la force», a indiqué hier l'Alliance pour le changement et la liberté dans son communiqué rendu public. «Les militaires ont installé aussi des barricades le long de plusieurs rues à proximité du QG de l'armée afin d'empêcher des véhicules de s'approcher», ont affirmé en outre des témoins. Depuis l'éclatement de la contestation au Soudan, le 19 décembre, l'armée ne s'est pas immiscée dans la répression, menée par le puissant service de renseignement (NISS) et les forces de police anti-émeute. Pour protéger les manifestants, les initiateurs de la contestation ont appelé les habitants de la capitale et des environs à se joindre aux manifestants et protéger les manifestants.



L’appel au changement « doit être entendu »



Déclenchées le 19 décembre suite à la décision du gouvernement de tripler le prix du pain dans un contexte économique difficile, les manifestations se sont rapidement transformées en mouvement de contestation contre M. Béchir, qui dirige le pays depuis un coup d'Etat en 1989. L'attitude de Omar el- Bachir a fait, pour rappel, réagir l'Union européenne. «Le peuple soudanais a montré une résilience remarquable face aux obstacles extraordinaires auxquels il a été confronté ces dernières années», a affirmé dimanche dernier l'Union européenne qualifiant les rassemblements des deux derniers jours de «sans précédent».