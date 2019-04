Guerre en Libye : Haftar marche sur Tripoli

L'homme fort de l'est libyen Khalifa Haftar poursuivait hier son offensive vers Tripoli au prix de violents combats avec ses rivaux du Gouvernement d'union nationale, qui ont provoqué des dizaines de morts depuis jeudi dernier et déplacé plus de 2.800 personnes. Au moins 35 personnes ont été tuées depuis le début, le 4 avril, de l’offensive, selon un nouveau bilan arrêté dimanche dernier par le ministère de la Santé du Gouvernement d'union nationale (GNA) basé à Tripoli. Le ministre, qui évoque aussi une quarantaine d'autres blessées, fait état de 14 morts pour la seule journée de dimanche.

Le ministre de la Santé, A'Hmid Omar a précisé que plusieurs civils comptaient parmi les victimes, sans en préciser le nombre. Malgré le spectre d'une guerre généralisée, les grandes puissances ont échoué à se mettre d'accord à l'ONU sur une déclaration appelant les forces du maréchal Haftar à cesser leur assaut contre la capitale libyenne. Washington a appelé à l'»arrêt immédiat» de l'offensive du maréchal Haftar. Hier, Moscou a de son côté appelé «toutes les parties» à la retenue. Mais les grandes puissances ne sont pas parvenues à se mettre d'accord à l'ONU sur une position commune concernant la crise libyenne. Les dissensions au sein du Conseil de sécurité de l’Onu paraissent évidentes entre Moscou et Washington. Selon des sources diplomatiques auprès de l’Onu, la Russie a bloqué dimanche passé l'adoption d'une déclaration dudit Conseil qui aurait appelé les forces du maréchal Haftar à arrêter leur avancée vers Tripoli, ont annoncé des diplomates. La délégation russe avait demandé que cette déclaration formelle du Conseil appelle toutes les forces armées libyennes, et pas seulement celles du maréchal Haftar, à cesser le combat, selon les sources diplomatiques.

Cette proposition russe de modification, ayant été rejetée par les Etats-Unis, la Russie s'est opposée à l'adoption de la déclaration, ont indiqué les diplomates. Après une réunion à huis clos vendredi dernier sur la crise en Libye, le Conseil avait appelé dans une déclaration de presse l'Armée nationale libyenne (ANL), la force paramilitaire commandée par le maréchal Haftar, à «cesser son activité militaire». La Grande-Bretagne avait alors proposé un texte plus formel à l'approbation des 15 membres du Conseil de sécurité, mais la Russie s'était opposée à ce texte. Or toutes les déclarations du conseil doivent être adoptées par consensus. Le projet britannique appelait les forces du maréchal Haftar à cesser toute activité militaire et exhortait toutes les forces armées libyennes, y compris celles du Gouvernement d'union nationale (GNA), à opérer une désescalade, selon le texte. La mission de l'ONU en Libye (Manul) avait lancé un «appel urgent» à une trêve de deux heures dimanche passé dans la banlieue sud de Tripoli pour permettre l'évacuation des blessés et des civils face à l'escalade militaire. Mais «il n'y a pas eu de trêve», a déclaré un porte-parole de la Manul, Jean Alam. Les services de secours libyens ont confirmé qu'ils n'avaient pas pu entrer dans les zones d'affrontements. Les combats ont fait rage dimanche dernier au Sud de Tripoli, en particulier à Wadi Rabi et dans le périmètre de l'aéroport international. Hier, la coordinatrice humanitaire de l'ONU pour la Libye, Maria Ribeiro, a «rappelé à toutes les parties leurs obligations en vertu du droit international (...) d'assurer la sécurité de tous les civils et de toutes les infrastructures civiles (...) afin de permettre l'accès sûr, permanent et sans entraves des aides humanitaires». Cet enlisement dans le dossier libyen intervient à quelques jours seulement de la tenue d'une Conférence nationale sous l'égide de l'ONU (14-16 avril), pour dresser une «feuille de route» visant à sortir le pays du conflit auquel il fait face depuis 2011.

M. T.