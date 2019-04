Athlétisme : Championnats arabes : Triki médaille d’or du triple saut

L'athlète algérien Mohamed Yasser Triki s'est adjugé, dimanche, la médaille d'or du concours du triple saut, lors de la 3e journée des Championnats arabes d'athlétisme qui se déroulent actuellement au Caire (Égypte). Triki, auteur d'un saut de 15,50 m, offre à l'Algérie sa deuxième médaille en vermeil, après celle de Souad Azzi en 20 km marche, décrochée lors de la journée inaugurale, vendredi. De son côté, Zouina Bouzebra s'est contentée de la médaille d'argent du marteau (63,07 m). Avec ces deux nouvelles médailles, la moisson algérienne s'élève désormais à 7 médailles depuis le début de la compétitions (2 or, 3 argent, 2 bronze). Les athlètes Souad Azzi, Mohamed Ameur et Bariza Ghezlani avaient brillé, lors de la première journée, disputée vendredi, en décrochant respectivement l'or, l'argent et le bronze sur le 20 km marche, imités le lendemain par le hurdler Amine Bouanani qui a pris le bronze sur le 110m/haies, puis par son compatriote Hicham Cherabi qui a remporté l'argent à la perche.

Au total, l'Algérie a engagé 23 athlètes dans cette compétition qui se déroule du 5 au 8 avril dans la capitale égyptienne et dont certains n'ont pas encore effectué leur entrée en lice. Il s'agit d'Oussama Cherrad (800m), Abdelmalik Lahoulou, Saber Boukemmouche (400m/haies et 4x400m), Mohamed-Tahar Yasser Triki (saut en longueur et triple-saut) et de Miloud Laredj (4x400m) chez les messieurs, ainsi que de Saloua Athina Bouakira (1500m), Loubna Benhadja (400m haies), Zouina Bouzebra (marteau) et de Zahra Tatar (marteau) chez les dames.