JS Kabylie : Benyoucef et Oukaci, toujours en garde à vue

Les deux joueurs de la JS Kabylie (Ligue 1 de football), Lyes Benyoucef et Juba Oukaci, arrêtés dans la nuit de vendredi à samedi pour possession de stupéfiants, sont toujours maintenus en garde à vue, a indiqué le club, sur son compte officiel Facebook. «Entendus aujourd’hui dimanche par les services judiciaires compétents, les deux employés du club, Lyes Benyoucef et Juba Oukaci, sont toujours maintenus en garde à vue, et ce jusqu’à l’aboutissement de l’enquête, puisque des examens complémentaires ont été demandés pour rendre un verdict dans l’affaire les concernant», affirme la JSK, dans un communiqué. Les deux joueurs ont été arrêtés dans un hôtel de la banlieue ouest d'Alger en possession de stupéfiants. «L'enquête suit son cours donc, et une issue était attendue lundi. Il a été donc jugé utile de reporter pour hier, lundi, aussi l’intervention de l’avocat du club sur le sujet», souligne la JSK. Selon certains médias, la direction du club aurait pris la décision de résilier le contrat de Benyoucef, qui n'en est pas à son premier écart disciplinaire, et de faire comparaître Oukaci devant le conseil de discipline.