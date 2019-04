USMA : Serrar veut Madoui pour la saison prochaine

Il semblerait qu’Abdelhakim Serrar a déjà tracé la feuille de route pour la saison prochaine. Le directeur sportif de l’USMA n’attend que la fin de la saison pour nommer un nouvel entraîneur, en lieu et place de Thierry Froger. Et le choix de Serrar ne risque de surprendre personne. Si l’USMA a choisi de ne pas nommer un successeur à Thierry Froger, qui a été démis de ses fonctions après la défaite des Rouge et Noir lors du derby, préférant opter pour une solution interne pour finir la saison, il n’en demeure pas moins que l’arrivée d’un technicien en juin est en cours d’étude.

Abdelhakim Serrar a déjà un nom en tête, et des pourparlers seraient déjà entamés. Il s’agit de Kheireddine Madoui, qui se trouve libre de tout engagement après son départ du MOB.

L’ancien coach de l’Étoile du Sahel et d’Al Ismaily est fortement pressenti pour prendre le banc de l’USMA la saison prochaine. «La perspective m’intéresse. Je suis ouvert à toutes les éventualités», a dit le technicien à la presse, sans pour autant s’étaler sur la question, dans la mesure où, dit-il, «il n’y a rien d’officiel pour le moment».

Il n’est pas à écarter qu’un accord ait été déjà trouvé. Les deux parties attendraient la fin de la saison pour officialiser le deal.

En attendant, l’USMA joue crânement ses chances pour le titre. Toujours leaders de la Ligue 1-Mobilis, les Rouge et Noir devront néanmoins réaliser un sans-faute d’ici la fin de la saison s’ils ne veulent pas être coiffés au poteau par la JSK ou le Paradou, qui peuvent facilement réduire le maigre écart qui les sépare. La fin de saison s’annonce plus que jamais incertaine.

