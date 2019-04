Dans la lucarne : Des algériens dans les instances

Le sport international n’est pas un domaine facile. Il exige beaucoup de sacrifices, mais aussi de témérité afin de ne pas passer à côté de la plaque. En effet, dans les compétitions majeures de niveau mondial ou régional, les performances techniques ne proviennent pas uniquement de ce que l’on peut faire sur le terrain. Bien au contraire, elles sont aussi induites par la représentativité de nos personnalités sportives dans les institutions internationales. Beaucoup d’observateurs pensent que le rôle que peut jouer des représentants algériens dans les instances est vraiment minime pour ne pas dire nul. Au fait, il s’agit d’une position que peu de personnes partage et notamment pour ce qui peut nous concerner. On avait vu comment les différentes équipes nationales sont reléguées en raison de l’absence de personnalités algériennes dans les instances internationales. On peut même vous éliminer sans qu’on participe à la compétition en raison de stratagèmes qui n’ont rien avoir avec le sport ou la compétition ainsi considérée. Face à cette réalité, il y eut même l’organisation de colloques et autres séminaires pour traiter de la question de la représentativité de nos clubs sur le plan international. En football, à titre d’exemple, la présence de Mohamed Raouraoua, ex-président de la FAF, au Bureau Exécutif de la CAF avait aidé notre équipe nationale et aussi nos clubs. On n’était pas «méprisés» comme il est le cas actuellement. On avait bien vu comment l’arbitre égyptien Chaed Greha a été très «gentil» avec les tunisiens contre les constantinois du CSC . En effet, ni le penalty accordé, après quatre minutes de jeu, et le troisième but qui était entaché d’un hors jeu flagrant ne devaient être sifflés. Ceci dit, notre présence dans les instances internationales est plus qu’indispensable. Elle «coule même de source». C’est presque élémentaire comme dirait l’autre. Dans la discipline karaté, la confédération africaine de la même discipline est présidée par notre compatriote Mohamed Tahar Mesbahi. Une très bonne chose du fait que cette discipline a connu une nette progression sur tous les plans. Nos athlètes ne cessent de progresser en dépit de quelques difficultés çà et là. Lors d’une réunion de l’Union Méditerranéenne de karaté, qui s’est déroulée à Antalya (Turquie), on a pu placer deux algériens dans cette association du «bassin méditerranéen». Slimane Mesdoui, président de la FAK, a rejoint le Bureau exécutif de cette institution, alors que Nadira Zerouki est devenue la représentante de la gent féminine. C’est une percée fort remarquée. «Le président de la Fédération algérienne de karaté-do (FAK), Slimane Mesdoui, a été élu membre du Bureau exécutif de l'Union méditerranéenne de la discipline, à l'issue des travaux de l'Assemblée générale élective, vendredi à Antalya (Turquie). Sa compatriote Nadira Zerouki, membre du Bureau fédéral de la FAK, a été élue aussi comme représentante de la gent féminine au sein de l'Union méditerranéenne de karaté-do. Cette représentation s'ajoute à celles de Mohamed Tahar Mesbahi, président de l'Union des fédérations africaines de karaté-do (UFAK), et de Yacine Arab, président de la zone I de l'UFAK». On ne peut que saluer bas le travail de sape effectué par Mohamed Tahar Mesbahi, président de l’UFAK. Ce qui vient de se passer ces derniers jours ne peut qu’être positif pour le karaté-do algérien, surtout que tout le monde a une idée sur le niveau méditerranéen. A l’avenir, cette discipline en peut que progresser et nous valoir bien des satisfactions. Ce que les karatékas viennent de réussir, les présidents d’autres disciplines peuvent aussi le faire. C’est une façon directe ou indirecte d’aider le développement de notre sport sur le plan international. C’est un peu l’objectif tracé et par tous.

Hamid Gharbi