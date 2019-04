Ligue 1 (mise à jour), MCA - MCO et DRBT - CRB : Gare au vaincu !

Toujours en course pour une place sur le podium, le Mouloudia d'Alger reçoit, cet après-midi, au stade du 5-juillet, son homologue d'Oran, en quête de points pour assurer son maintien. Une rencontre comptant pour la mise à jour de la 23e manche du calendrier de Ligue 1.

Pour ce classique du championnat national, le staff technique du doyen devra se passer de plusieurs titulaires, encore aux soins. En effet, Bendebka, Benaldjia, Azzi, Hachi et Hachoud sont pratiquement forfaits pour la rencontre. Pa railleurs, Demou, Arous, Dieng et Lamara sont incertains. Même si le staff médical parvient à les remettre sur pied, ces derniers risquent d'être à court physiquement dans la mesure où ils n'ont pas préparé cette partie avec le reste de l'effectif. «ça va être difficile de composer mon onze de départ pour le match face au MCO. On a beaucoup de cadres blessés. Ce n'était pas non plus évident de préparer cette partie, avec un effectif décimé. Cela dit, l'objectif ne change pas. Nous allons aborder cette rencontre dans le but de la gagner. Les joueurs qui seront alignés devront être à la hauteur et se battre jusqu'au bout. D'ailleurs, c'est avec le même état d'esprit qu'on va jouer toutes les rencontres qui restent pour atteindre notre objectif», a déclaré l'entraîneur du Mouloudia d'Alger. De leurs côté, les Hamraouas, qui seront au complet, ne jurent que par la victoire aussi. «L'équipe n'a pas encore assuré son maintien. On a besoin de gagner des points à l'extérieur pour ces dernier matchs de la saison. Les joueurs en sont conscients. Par rapport à la semaine dernière et l'élimination en coupe d'Algérie, il règne une bonne ambiance au sein du groupe. On ira à Alger pour chercher la victoire. L'équipe s'est bien préparée pour cette confrontation», a indiqué dans les colonnes de la presse spécialisée le milieu de terrain Benamara. Cette partie sera dirigée par l'arbitre M. Mial.

Par ailleurs, le DRB Tadjenanet accueille le CR Belouizdad pour une rencontre qui s'annonce palpitante. Les deux teams, qui se trouvent dans une position très inconfortable au classement, ne vont certainement pas se faire de cadeaux. Le Difaâ et le Chabab veulent profiter de leur bonne dynamique du moment pour enchaîner les succès et éviter la relégation. «C'est une fin de saison difficile pour tout le monde. Beaucoup d'équipes sont sous la menace d'une relégation. Pour notre part, on n'a pas droit à l'erreur. Face à un concurrent direct, on doit impérativement gagner. On ne doit laisser aucune chance au CRB, qui dispose de joueurs de qualité», a souligné le très expérimenté meneur de jeu du DRBT, Maroci. Les joueurs du CRB se disent prêts à relever le défi, pour leur part. «ça sera encore plus difficile et plus serré que le derby face à l'USMA. Nous allons défier un concurrent direct pour le maintien, qui ne va certainement pas nous faciliter la tâche. Cela dit, les joueurs sont prêts et surtout déterminés à faire un bon résultat à Tadjenanet. C'est avec un état d'esprit de guerrier qu'on va aborder tous les matchs qui nous restent à jouer, pour espérer le maintien», a précisé le milieu de terrain du CRB, Tariket. Cette rencontre de la 19e journée de Ligue Une sera arbitrée par M. Arab.

Rédha M.

Programme des matchs de mardi :



- DRBT - CRB (19e journée - 18h00)

- MCA - MCO (23e journée - 17h45)