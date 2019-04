M. Sabri Boukadoum reçoit les ambassadeurs de Palestine, d’Afrique du Sud et d’Iran le nouveau représentant de l'OIM et le nouveau représentant du HCR en Algérie

Le ministre des Affaires étrangères, Sabri Boukadoum, a reçu, hier à Alger, conformément à la pratique protocolaire, M. Louai Mahmoud Taha Aïssa, en qualité d'ambassadeur de l’Etat de Palestine, M. Dennis Thokozani Dlomo, ambassadeur de la République d’Afrique du Sud, et M. Redha Ameri, ambassadeur de la République Islamique d’Iran, qui lui ont rendu une visite d'adieu au terme de leur mission en Algérie.



M. Sabri Boukadoum a reçu, hier, au siège du ministère des Affaires étrangères, M. Paolo Giuseppe Caputo, qui lui a remis les lettres de cabinet, l’accréditant en qualité de Représentant de l'Organisation internationale pour les Migrations (OIM) en Algérie, auprès de la République Algérienne Démocratique et Populaire.





Il a également reçu hier M. Agostino Mulas, qui lui a remis les lettres de cabinet, l’accréditant en qualité de représentant du Haut-Commissariat des Nations-Unies pour les Réfugiés (HCR), auprès de la République Algérienne Démocratique et Populaire.