Visite de l’ambassadrice de Cuba

L’ambassadrice de Cuba à Alger madame Clara Margarita Pulido Escandell a rendu, hier, une visite de courtoisie à notre journal où elle a été reçue par le président-directeur général, M. Achour Cheurfi, lequel lui a exposé la place du journal dans le paysage médiatique et le rôle de la presse en Algérie. La rencontre des plus conviviales a permis d’échanger divers points de vue sur la densité des relations amicales existant entre les deux pays et l’état de la coopération dans divers domaines.

A ce sujet, l’hôte du journal a identifié les domaines où cette coopération pourrait être développée, tels que l’hydraulique ou la culture, des accords existant déjà et sont en voie d’être concrétisés. Elle s’est notamment réjouie que dans le domaine médical de nombreux praticiens cubains apportent leur savoir-faire dans plusieurs régions d’Algérie, plus particulièrement à Djelfa et dans le Sud, un savoir-faire connu et apprécié par les populations. L’ambassadrice s’est dite attachée à œuvrer à développer toutes les initiatives permettant de hisser les relations traditionnelles d’amitié à un niveau d’excellence égal à celui des relations politiques historiques et d’amitié entre nos deux peuples.