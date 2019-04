Le MAE de la Sierra Leone en visite à Alger

A l'invitation de M. Sabri Boukadoum, ministre des Affaires étrangères, M. Alie Kabba, ministre des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la Sierra Leone, effectuera une visite officielle en Algérie du 8 au 9 avril. Cette visite, qui s'inscrit dans le cadre des relations d'amitié qui lient les deux pays, permettra de procéder à une évaluation de l'état de la coopération bilatérale et à l'examen des perspectives de son renforcement. Elle offrira, également, l'occasion aux deux ministres de "procéder à un échange de vues sur les questions régionales et internationales d'intérêt commun".