Oran : Portes ouvertes sur l’administration militaire

Le coup d’envoi des journées d’information sur l’Ecole supérieure d’administration militaire (ESAM) "Moudjahid Akhamokh Hadj Moussa" relevant de la 2e Région militaire à Oran a été donné dimanche à partir du centre territorial d’information "Chahid Boubernas".

Cette manifestation d’information, qui entre dans le cadre du programme national de communication du ministère de la Défense nationale, "fait partie des traditions de notre institution militaire qui œuvre à jeter les passerelles de communication entre l’ANP et les citoyens, à renforcer le lien armée-nation et à s’ouvrir sur la société civile", a souligné le commandant régional de la défense aérienne à la 2e Région militaire, le général Hamad Azzeddine, lors de la cérémonie d’ouverture des journées d'information, au nom du général-major, commandant de la 2e RM, et en présence du wali d’Oran, Mouloud Cherifi. Le général Hamad a déclaré que ces journées d’information sont "une fenêtre sur nos forces armées où le citoyen peut découvrir les structures pédagogiques de formation, les moyens mis en œuvre et les techniques modernes qui contribuent efficacement à la formation de l’élite de ce pays et les hommes de demain et les rapprochent de plus en plus de leur institution militaire et ce, par l’adoption d'une politique de communication de proximité efficace pour renforcer les liens entre l’Armée nationale populaire et le citoyen".

Il a, d’autre part, souligné que cette manifestation est "une occasion de découvrir et de connaître les paramètres de formation adoptés dans les structures de l’armée, de manière générale, et l’arme d’intendance en particulier".

Le même officier supérieur a appelé les citoyens et les citoyennes à visiter les différents stands de l’exposition afin de prendre connaissance, au travers des divers ateliers, des missions de ce corps d'arme et des conditions permettant, pour les personnes intéressées, de rejoindre l’ESAM. De son côté, le commandant de l’ESAM d’Oran, le général Dida Fethi, a souligné, dans son allocution, que "le degré de professionnalisme et d’excellence atteint par l’ANP exige de nous comme établissement de formation de se concentrer sur le volet communication avec le citoyen à travers les médias, conformément aux directives du Haut commandement de l’ANP et notre conviction sur la nécessité de renforcer les liens armée-nation".

Cette manifestation de six jours expose le matériel pédagogique utilisé à l’ESAM, notamment celui du laboratoire régional de l’intendance et du matériel de la fanfare, ainsi que différents uniformes militaires.

L’ESAM offre une formation de base dans le parcours d’officier d’intendance avec, au bout, l’obtention d’une licence dans la filière gestion dans la spécialité "direction des affaires" dans le domaine des sciences économiques et de gestion et les sciences commerciales, couronnée d'une attestation de réussite dans le domaine scientifique et militaire, ainsi qu’un diplôme dans l’apprentissage de la langue anglaise et la maîtrise des principes de base de la gestion administrative.