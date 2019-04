L’entrefilet : Pour l’éveil

Le spectacle ludique «Tahouissa bel karroussa» a tellement fait sensation auprès du jeune publique, qu’une version en marionnettes est en montage à Oran au profit de la petite enfance, a-t-on appris, samedi, de l'association culturelle locale El-Amel. «Cette initiative a pour objectif d'étendre la diffusion du nouveau spectacle à la petite enfance dans le cadre d'une tournée dans les crèche et les structures pédagogiques du cycle préscolaire», a précisé à l'APS Mohamed Mihoubi, président de l'association indiquée. La première présentation de «Tahouissa bel karroussa», écrite et mise en scène par Mihoubi, avait été donnée le 1er mars dernier au Théâtre régional d'Oran (TRO) par une jeune troupe issue de l'école de formation de cette même association. Les échos favorables du jeune public ont incité la troupe à se produire devant un plus grand nombre d'enfants au titre d'une tournée dans les écoles de la wilaya. «Sept établissements scolaires ont déjà accueilli ce spectacle dont la diffusion est programmée au profit d'une quarantaine d'autres écoles avant la période des examens de fin de cycle primaire», a fait savoir Mihoubi. En 43 années d'activités, l'association El-Amel s'est illustrée tant par ses productions que par sa contribution à la formation des jeunes aux techniques théâtrales. Ainsi, plus de 900 amateurs ont bénéficié des enseignements dispensés au sein de l'école de formation de l'association implantée au centre culturel M'barek-El-Mili. La toute récente promotion, composée de 17 jeunes comédiens, a célébré l'accomplissement de son cursus, le 27 mars dernier, à l'occasion de la Journée mondiale du théâtre, rappelle-t-on. Cet intérêt porté au jeune public s’inscrit dans une démarche d’éveil et d’apprentissage des choses de la vie.

R. C.