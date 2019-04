Exposition de peinture, de Taïeb Benabbas Bakhti, à la galerie Mohamed-Racim : Allégorie d’idées philosophiques

L’artiste plasticien Taïeb Benabbas Bakhti expose, jusqu’au 15 avril à la galerie Mohamed-Racim, une dizaine de ses œuvres, sous l’intitulé «Allégorie».

Une immersion dans un monde de vérités et d’abstraction dont chaque élément évoque un aspect d’une idée complexe d’ordre philosophique ou existentiel.

En choisissant de s’exprimer à travers une abstraction sombre, dont les couleurs principales sont le gris et le bleu foncé, l’artiste transmet bons nombres de messages d’ordre spirituel, philosophique et existentiel pour traduire toutes ses émotions envers la peinture. A travers des œuvres comme «Confrontation», «Allégorie» ou encore «Présence», Taieb Benabbas Bakhti plonge le visiteur de l’exposition dans un univers de méditation où l’émergence des couleurs vives au milieu des fonds ténébreux des toiles donne à chaque personne la liberté de se faire plusieurs lectures de la toile. D'autres œuvres expriment la volonté de bâtir des ponts avec autrui et de communiquer, telles que «Caprice», «Navigation», «Existence» ou encore «Dialogue». L’artiste multiplie les thématiques de son exposition et explore d’autres émotions dans le but d’aller loin dans l’accomplissement de sa mission ; présenter une somme d’idées philosophiques dans la même exposition au grand bonheur des amoureux des arts plastiques. Il enchaîne avec des œuvres de qualité, à l’exemple de «Émergence», «Naufrage», «Exotique» sans oublier de rendre un vibrant hommage à la citadelle mythique de l’algérois, en l’occurrence la Casbah d’Alger dont une toile est intitulée ainsi.

Kader Bentounès