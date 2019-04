Jumelage pour un projet d’appui à la DGC : 1,1 million d’euros alloués par l’UE

Un appel à proposition de jumelage pour un projet d’appui à la Direction générale de la comptabilité (DGC) en Algérie a été lancé récemment par la Commission européenne pour la préparation de la mise en œuvre d’un système comptable en droits constatés. Le P3A a précisé dans un communiqué publié sur son site web que « la date limite de présentation des propositions de jumelage à l’administration contractante est fixée au 21 mai 2019». S’agissant de l’objectif général de ce projet, le P3A a souligné qu’il vise, entre autres, d’accompagner la conception d’un système comptable en droits constatés pour les établissements publics à caractère administratif (EPA) et les collectivités locales (CL), en vue de sa mise en œuvre. Il est également question de mettre à niveau les compétences métiers et transverses de la DGC et de concevoir le système comptable en droits constatés pour les EPA et les CL et expérimenter sa mise en œuvre sur des sites pilotes. Aussi, ce jumelage constitue une occasion pour renforcer les capacités de la DGC dans la préparation de la mise en œuvre de la comptabilité en droits constatés et s’inscrit dans l’article 1 de l’Accord d’Association entre l’Algérie et l’UE : «Promouvoir la coopération dans les domaines économique, social, culturel et financier». Quant à la durée maximale du projet, la même source a fait savoir qu’il est de 24 mois et le montant total disponible pour cet appel à proposition est de 1,1 million d’euros. Concernant la modalité de mise en œuvre du projet, le P3A a indiqué que dans le cadre de l’organisme de mise en œuvre responsable de la passation des marchés et de la gestion financière, l’unité de gestion du programme (UGP) assure la gestion administrative de l’ensemble des activités du P3A, y compris les projets de jumelage, dans le respect des procédures communautaires et en lien étroit avec la délégation de l’UE en Algérie. Elle assure, à ce titre, la gestion des fonds mis à la disposition du programme.

Le projet de jumelage de la DGC constitue selon le P3A une expression de la volonté de l’Union européenne d’apporter à l’Algérie un soutien significatif à ses efforts de réforme aux plans économique et financier. À travers les résultats fixés, il permettra aussi d’alimenter le dialogue régulier entre les deux parties dans tous les domaines de la politique macroéconomique et des finances publiques.

La feuille de route de l’Accord d’Association (AA) met également l’accent, dans le volet des réformes structurelles, sur celles concernant les finances publiques. S’agissant de l’apport du jumelage, le P3A a précisé que, dans cette perspective, il sera une étape essentielle d’un projet de plus long terme, à l’achèvement duquel toutes les CL et tous les EPA verront leur comptabilité tenue selon les normes de la comptabilité en droits constatés.

Quant à l’appui apporté par ce jumelage, la même source a fait savoir qu’il va permettre à la DGC de renforcer la capacité de ses équipes pour les doter des compétences nécessaires pour concevoir et piloter un tel projet, de définir le système comptable en droits constatés des EPA et des CL, en bénéficiant de formations pratiques, d’ateliers de travail sur les méthodes et outils, ainsi que d’échanges d’expériences et de bonnes pratiques, de veiller à la cohérence et à la convergence des systèmes comptables des organismes publics.

