Tewfik Hasni, expert en transition énergétique : « Asseoir une bonne gouvernance »

La transition énergétique, pourtant nécessaire et inévitable, tarde toujours à venir. Ce défi, auquel une multitude de discours lénifiants ont été consacrés année après année, s’ajoute-t-il aux «12 travaux d’Hercule» ? Si l’Algérie dispose de «ressources d’énergie importantes et diversifiées», elle ne saurait tout de même asseoir une stratégie énergétique sans une bonne gouvernance, diagnostique Tewfik Hasni, expert en transition énergétique, lors de son passage, hier à l’émission radiophonique ‘«l’Invité de la rédaction».

Plus explicite, il souligne qu’ «on ne sait toujours pas quelles sont les réserves prouvées d’énergie fossiles du pays, d’où l’impossibilité d’asseoir une bonne gouvernance». Citant, à titre d’exemple, des réserves approximatives de 2,5 milliards de m3 de gaz, l’expert déplore que «rien n’a été entrepris pour stopper leur gaspillage», prévoyant que cette énergie pourrait s’épuiser à l’horizon de 2030.

A ce sujet, il y a lieu de souligner que la consommation nationale moyenne en gaz se situerait à 67 milliards de m3 à l'horizon 2028, soit une croissance annuelle moyenne de 4,5 %, prévoit la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (CREG). L'évolution de la consommation locale en gaz est tirée principalement par l'industrie, dont la consommation en gaz passerait de 10 milliards de m3 en 2019 à 17 milliards de m3 en 2028, avec un taux de croissance annuel moyen de 5,9 %. Cette croissance est due à l'apparition de nouveaux projets. L'évolution de la consommation en gaz est également tirée par la distribution publique dont la consommation évoluera de 13 milliards de m3 en 2019 à 21 milliards de m3 en 2028, soit un taux de croissance annuel moyen de 5,2 %, et ce, en raison de la concrétisation des différents programmes de développement du gaz. Pour ce qui est des centrales électriques, leur consommation passerait de 19 milliards de m3 en 2019 à 23 milliards de m3 en 2028, avec un taux de croissance annuel moyen de 2,2 %. Concernant le besoin en gaz naturel cumulé pour le marché national, à l'horizon 2028, il s'élèverait à 560 milliards de m3. D’autre part, il y a lieu de préciser qu’en dehors des ressources gazières et pétrolières disséminées dans le sous- sol national, l’invité de la radio tient à signaler que le potentiel fourni par le soleil, estimé à quelque 40.000 millions de tonnes/an, permettrait de livrer l’équivalent de 10 fois ce que représente la consommation mondiale d’énergie et 20 fois celle de l’Europe. Mais, en l’absence d’une stratégie efficiente, bien réfléchie, l’Algérie, indique M. Hasni, a raté son passage vers ce type d’énergie, rappelant, dans cette optique, le mauvais sort du mégaprojet algéro-allemand dénommé Desertec.

Considéré par certains pays comme la solution à leur problème énergétique, ce projet était mal vu, parce que, poursuit-il, il constituait une menace pour certains fournisseurs d’électricité, citant nommément la France, un pays détenant un important parc de centrales nucléaires, mais également d’autres acteurs qui, tous, «ne voulaient pas d’une concurrence de l’Algérie». Le problème, selon lui, est de savoir, aujourd'hui, comment inscrire cette dimension dans le modèle de consommation, compte tenu du type d’économie énergétique «que nous voulons pour notre pays».

Fouad Irnatene