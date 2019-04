Grand angle : Surprenant

Alors qu’Israël poursuit impunément ses agressions contre le peuple palestinien et ses violations systématiques des lieux saints musulmans, ses dirigeants peuvent désormais compter sur un autre allié dans la région. Comme si déjà ceux qui offrent leur protection et bénédiction n’étaient pas assez nombreux, voilà que le chef de la diplomatie omanaise se met aussi de la partie. «Je pense que nous, Arabes, devons être capables d'examiner cette question et essayer d'apaiser les craintes d'Israël à travers des initiatives et de vrais accords entre Israël et nous», a-t-il ainsi déclaré lors d'un débat en marge du Forum économique mondial sur le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, en Jordanie. Des propos qui ont suscité des critiques de son homologue jordanien. Il lui a répondu en affirmant que «le problème n'est pas que les Arabes doivent donner des garanties (...), c'est qu'Israël doit faire ce qu'il faut pour la paix». Reste toutefois que les propos du chef de la diplomatie omanaise ne doivent pas être un simple dérapage. A ce niveau-là, ils sont assurément réfléchis et ne peuvent de ce fait refléter un simple point de vue, voire une position personnelle. De plus, ces propos sont d’autant plus surprenants qu’ils interviennent moins d’une semaine après la tenue du 30e sommet de la Ligue arabe couronné par une Déclaration qui a réaffirmé la place centrale de la cause palestinienne et mis l'accent sur «la poursuite de toute forme de soutien politique, moral et matériel au peuple palestinien et à ses dirigeants légitimes». Que faut-il conclure alors ? S’agit-il là d’une nouvelle tentative commanditée par Israël en vue de nouer des relations diplomatiques avec d’autres pays arabes, ceux du Golfe notamment ? Peut-être. Pourtant il n’est pas inutile de rappeler que dans le conflit arabo-israélien, si une partie devait donner des garanties, ce n’est certainement pas celle à qui le chef de la diplomatie omanaise a fait référence. C’est à Israël de «se retirer des terres arabes occupées depuis 1967 et permettre la création d'un Etat palestinien», a ainsi indiqué le MAE jordanien dont le pays est pourtant, avec l’Egypte, le seul à avoir des relations diplomatiques avec Israël.

Nadia K.