Eclairage : L’incontournable voie

Le mouvement citoyen a donné avant même le 22 février, et plus d’un mois durant, des signes probants pour porter jusqu’au bout le changement. A partir de là on peut considérer, sans risque d’être contredit, que le pays est bel et bien entré dans une nouvelle ère. Une autre page de son histoire est ouverte, sous le sceau de la démocratie, que les Algériens veulent désormais réellement pratiquer et ériger en système politique. Cette décision est entérinée à l’occasion de la manifestation du 7e vendredi, lors de laquelle encore une fois les Algériens ont exigé le départ de «tous les tenants du pouvoir, qui ne représentent qu’eux-mêmes», selon les slogans des manifestants. C’est logique. Le peuple a raison. Perspicaces, les manifestants ont renouvelé leur volonté commune de s’émanciper de ce pouvoir qualifié d’«honni». Ils en ont donné, toujours, des signes qui ne trompent pas. Ils refusent de composer avec ceux qui ont embarqué le pays dans le désastre. Ils ne veulent plus d’un pouvoir qu’ils n’ont ni conçu ni décidé. Un pouvoir qui près de 60 ans durant, a commis les mêmes erreurs et les mêmes fautes. Aura-t-il à cœur, cette fois, de reconnaître enfin que le mal est en lui ? En tout état de cause, et pour ne plus avoir à subir d’autres fautes, le peuple réveillé d’un long sommeil et qui semble guéri de ses maux ne veut ni lâcher la proie pour l’ombre, ni abandonner une réalité tangible pour une fantaisie. Son émancipation en sera accélérée. L’Algérie est désormais dans l’actualité, avec sa fougue et cet esprit de résistance qui sont ses marques. Et à ceux qui peinent à déceler les conséquences sur l’organisation future du pays, il convient de rappeler que cette révolution pacifique sans précédent dans l’histoire du monde, montre combien ce peuple est épris de liberté et de justice. Il n’est pas besoin de rappeler qu’avant, les Algériens subissaient le pouvoir, aujourd’hui, ils s’y substituent, grâce à la toute puissance de l’article 7 de la Constitution, et sans sombrer dans la confusion comme le prédisent les voix de mauvais augure. Les facteurs qui travaillent en faveur de ce changement de fond sont la détermination, la prise de conscience, l’évacuation de la peur, l’adhésion de l’armée au choix du peuple, et enfin la dégénérescence irréversible du pouvoir en place. Aujourd’hui, le peuple a compris que ceux qui ont retourné la veste ne sont que des vendeurs de vent et que leur absurde ruse est contre-productive et impossible à accepter. Perdus dans le nuage de la révolution, ils cherchent, comme ils l’ont fait toujours, à s’adapter aux grandes mutations, mais ils oublient que le changement sociétal actuel se fait à un rythme qui dépasse de beaucoup leur capacité à le supporter. Quant aux sceptiques qui versent dans un catastrophisme sans freins ni limites, des hommes intègres leur suggèrent sagement de ne pas tenter de résister à cette révolution en cours, mais de l’utiliser pour repenser nos institutions et notre vie en commun. Notre vivre ensemble.

Farid Bouyahia