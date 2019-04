Espace public : Réapproprié par les jeunes

Où que l’on soit à travers les quatre coins du pays l’actualité politique alimente la chronique. On observe, en effet, une réappropriation de l’espace public par les jeunes entraînant des actions collectives.

Aujourd’hui passer devant des cafés, au cœur d’Alger, nous permet, sans ambages, d’entendre plusieurs débat et discussions animées et passionnées. Non sans parler des nombreux slogans et autres graffitis inscrits sur les murs constituant de facto une réappropriation de l’espace public par les jeunes et une nouvelle forme de politisation par ces derniers. Notons, que la politisation est, selon plusieurs sources encyclopédiques, un processus de socialisation par lequel un individu ou une association est amené à s’intéresser à la politique et à développer des réflexions et des pratiques qui en relèvent. Par extension, la politisation d’un groupe ou d’une société est le mouvement proprement socio-historique par lequel les questions politiques les pénètrent ainsi que le quotidien de leurs membres.

Rencontré devant la fac centrale d’Alger, Anis, un étudiant en sciences nous a fait savoir qu’il a un regain d’intérêt pour la politique et ce, depuis les derniers événements politiques qu’a connus le pays. A ce titre, je lis beaucoup la presse et je suis à la recherche de la moindre information concernant l’avenir de notre nation. «Je dois vous faire savoir que je partage beaucoup de photos politiques via les réseaux sociaux, ce que je ne faisais pas auparavant», a-t-il indiqué. De son côté, rencontré sur la rue Didouche Mourad, l’artère principale de la capitale, une jeune étudiante dénommée Sabrina nous a affirmé n’avoir pas d’intérêts pour la politique avant ces derniers événements qui lui ont permis de voir les choses autrement.

A cet effet, Sabrina nous apprend qu’elle s’est mise à regarder quotidiennement le journal télévisé afin de mieux comprendre les enjeux. A l’université, il y a quotidiennement des débats chacun à son avis et nous les respectons. Enfin, je dois dire que j’aime profondément mon pays et pour cela j’ai acheté un emblème national que j’ai accroché dans ma chambre.

En continuant notre marche au cœur d’Alger-Centre et au détour d’une ruelle, nous sommes tombés sur une bande de jeunes bénévoles qui se sont lancés pour défis de repeindre cet espace. Venant à notre rencontre, Yacine, un jeune ingénieur fraîchement diplômé nous a confié que cette opération est un moyen de nous exprimer sur l’actualité politique, autrement dit de donner notre avis et de faire part de nos espérances. En effet, on peut voir des slogans sensibilisant les citoyens sur l’impératif de préserver l’environnement, de s’engager politiquement pour que «vive» notre Algérie que nous chérissons tant. Il convient de signaler que depuis ces derniers événements je suis devenue un véritable «accro» de la politique. Enfin, je souhaite le meilleur pour la patrie priant le Tout-Puissant de nous éloigner de toute «Fitna». Quant à Imad, 22 ans, étudiant en géologie à Bab-Ezzouar, il a, quant à lui, révélé avoir une fibre patriotique depuis tout petit. Je regardais la politique un peu de loin mais à présent je suis vraiment engagé et je me sens beaucoup concerné. En effet, je constate que notre génération manquait de volonté citoyenne mais maintenant garçons et filles nous sommes unis pour apporter notre pierre à l’édifice. Il faut dire que cela fait 4 jours que nous sommes là et nous avons même reçu un soutien, non négligeable, des responsables de l’APC. Imad a, à la fin, tenu à souligner la cohésion de corps qu’il y a entre la jeunesse et l’ANP affirmant qu’entre elle et «nous» il n’y a qu’un seul corps. Enfin, Chahinez, une étudiante de 20 ans présente sur les lieux, a indiqué, pour sa part, que son engagement citoyen est fait pour l’Algérie. On doit tous se rassembler et nous retrousser les manches. «Le gouvernement ne peut pas tout faire seul, il a évidemment besoin de notre contribution. Une seul main ne peut applaudir», a-t-elle conclu.

Sami Kaïdi