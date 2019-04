M'barek Malek Serraï, expert consultant en économie invité du Forum El Moudjahid : « Préserver la stabilité économique du pays »

M. M'barek Malek Serraï, consultant en économie était, hier, l'invité du Forum El Moudjahid. L'occasion pour lui de s'exprimer sur plusieurs sujets qui font l'actualité de la contestation populaire que connaît le pays depuis déjà plus de sept semaines. M. Serraï a donné son avis notamment sur les éventuels effets de cette crise politique sur l'économie du pays, sur l'ouverture des dossiers de corruption constatée, et sur la nécessité de revoir la législation dans plusieurs secteurs.



M. Serraï estime qu'il faut plutôt commencer par éclairer l'opinion publique sur les affaires de corruption et laisser un peu «la chose politique» pour le moment, car le plus urgent, selon lui, est d'«arrêter l'hémorragie qui risque d'épuiser l'économie nationale».

Au cours de son intervention, l'invité du forum a dressé un tableau peu reluisant d'une situation caractérisée notamment par «l'émergence de groupes mafieux, ayant bénéficié d'un régionalisme généralisé». Une situation difficile due aussi à «l'absence d'une vision claire sur la gestion économique», a-t-il avancé.

M. Serraï identifie les principaux facteurs de délabrement de la situation économique dans «le transfert illicite de l'argent, la surfacturation des contrats, la fraude généralisé qui touche le commerce extérieur, et les lois sur l'investissement qu'il juge ‘‘dépassées’’, et qui dérèglent les performances économiques du pays».

«Il est urgent de dessiner un plan d'attaque pour redresser l'économie en se focalisant sur les anomalies constatés dans pas moins de 2.000 lois !» Des lois qui «sont à revoir complètement». C'est dire que «le mal est profond» et que «l'explosion populaire était des plus prévisibles au regard des indices économiques qui informent sur l'effondrement programmé», laisse-t-il entendre à demi-mot.

L'expert explique que ce pays est en phase de gestation pour une meilleure option de gestion politique et économique. A cet effet, il indiquera que «le taux de croissance en Algérie se situe autour de 3 - 4 %». Pour lui, il s'agit une performance économique «faible» qui «risque d'accroître le taux de chômage». L'expert propose de «maintenir le taux de production afin de préserver la stabilité fragile de l'économie, en ces moments difficiles».

Pour notre invité, si l'industrie est affaiblie «avec un taux de croissance de moins de 5%», le secteur agricole, et celui des services avec respectivement un taux de croissance de 8% et 12% pourraient pallier l'insuffisance économique. M. Serraï, a souligné, que 97% des petites et moyennes entreprises du secteur privé, «sont familiales, et leur administration ne répond pas aux normes modernes de management et de gestion». Voilà pourquoi l'expert lance avec amertume «notre industrie est malade !». M. Serraï, plaide pour ce qu'il appelle «un programme de recyclage», autrement dit «un large travail de conscientisation en faveur d'une jeunesse emportée dans le mouvement populaire, mais pas toujours consciente des enjeux et défis socioéconomiques, et sociopolitiques que le pays doit affronter dans les années à venir.



«Les solutions de sortie de crise existent»



L'expert avance plusieurs propositions pour une sortie de crise. Pour lui, il y a l'urgence de réformer plusieurs départements névralgiques pour l'économie du pays, à savoir, celui des finances et de l'industrie.

Cette réforme doit être accompagnée, ajoute M. Serraï, de «dispositifs de surveillance» à travers l'installation au niveau des administrations locales et des départements ministériels «des organes de contrôle «pour veiller à la transparence dans la gestion des affaires économiques «et l'accélération des procédures d'octroi des projets». M. Serraï affirme avoir constaté un «retard dans le traitement des dossiers, et des projets d'investissements dû à la bureaucratie et le clientélisme», il trouve dans «les compétences et la formation de haut niveau de certains haut gradés de l'armée» un facteur adjuvant pour déclencher une dynamique de gestion transparente.

Interpellé pour donner son opinion à propos du nouveau gouvernement, M. Serraï s'est dit «étonné» quant à la nomination de certains responsables, dans des départements aussi importants comme celui des finances par exemple, alors que «l'actuel ministre, était responsable de la Banque d'Algérie (BA) et témoigne de plusieurs affaires suspectes. S'agissant de l'écho des manifestations qui durent depuis presque deux mois, M. Serraï pense qu'il faut «maintenir la pression» pour forcer le cours de l'histoire, néanmoins, poursuit-il «le problème de l'Algérie, n'est pas politique mais d'origine anthropologique et culturelle».

Quant à l'impact de la contestation populaire, sur l'économie du pays M. Serraï a assuré que les investisseurs étrangers n'ont pas de craintes quant aux hypothèses de dérapage avancées par certains observateurs «les investisseurs savent que notre pays a un riche potentiel offert par la nature et n'exploite que 15%».

M. Serraï a déclaré qu'«il faut néanmoins rassurer les investisseurs et convaincre les étrangers que l'Algérie est dotée d'institutions solides», avant de conclure «que les solutions de sortie de crise existent, pourvu qu'il y ait une volonté politique».

Tahar Kaïdi



------------------------

«160 Mds de dollars transférés illicitement à l'étranger ces 5 dernières années»

«Depuis des années, les scandales se succèdent en Algérie mettant en cause plusieurs entreprises nationales et étrangères qui s'adonnent à la majoration de leurs importations pour faire transférer des devises à l'étranger».

M. Abdelmalek Serraï, expert et consultant international en économie, a révélé hier, au cours de son passage dans notre forum, que près de 160 milliards de dollars ont été transférés illicitement à l'étranger au cours des cinq dernières années. Ce sont des milliers de personnes qui sont à l'origine de ces transferts illicites.

M. Serraï affirme que ces chiffres ne représentent qu'une infime partie du mouvement de fuite de capitaux important que connaît le pays ces dernières années. Contrairement à des idées reçues, ce trafic ne se fait pas uniquement par le canal bancaire. En fait, le transfert illicite se fait surtout par le biais de surfacturations des importations, notamment d'équipements et des projets d'investissements.

Sur ce point, en dépit des multiples interpellations des services de contrôle, les institutions concernées n'ont pas encore mis en place un système de veille efficace sur les prix des produits et services sur les marchés internationaux pour endiguer cette hémorragie.

Le transfert illégal de devises est pour une bonne partie effectué hors des circuits bancaires. L'invité du forum affirme que ces problèmes ne sont pas nouveaux, et ont été déjà soulevés par le passé, puisque les conditions de transfert de capitaux en Algérie pour financer des activités économiques et le transfert de ces capitaux et de leurs revenus n'ont jamais été contrôlés.

M. Serraï dira que l'Algérie n'est pas sérieusement outillée pour lutter contre les transferts illicites de devises qui font perdre au Trésor public des sommes colossales en euros et dollars.

Pour notre invité, ces sommes, même si elles semblent conséquentes, ne renseignent aucunement sur la réalité de l'ampleur du fléau. Car, c'est du côté des surfacturations qu'il faudrait regarder pour bien avoir une idée sur l'étendue du phénomène. M. Serraï estime que les prix surévalués et les factures gonflées pour justifier les virements bancaires en devises à partir des banques algériennes sont des techniques perfides car la surfacturation est une pratique courante en Algérie. Petits ou grands, étrangers ou nationaux, tout le monde profite du volume gigantesque des importations de l'Algérie pour se «sucrer» et faire de l'évasion fiscale. «Il faut immédiatement des politiques très fortes pour pouvoir trouver des solutions à ce phénomène», a enfin estimé l'expert.

Farida Larbi