FFS : Levée de la couverture politique à ses parlementaires

Le Front des forces socialistes (FFS) a levé la couverture politique à ses parlementaires qui n'ont pas respecté la décision du parti de se retirer des deux chambres du Parlement, prise il y a un mois, a-t-il annoncé hier.

«Le Front des Forces socialistes a procédé à la levée de la couverture politique aux parlementaires du parti qui n’ont pas démissionné, et ce, pour non-respect de la décision relative au retrait des parlementaires du FFS des deux chambres du Parlement prise par les instances politiques du parti le 6 mars 2019, conformément à la charte de l’élu et aux textes du Parti», a-t-il indiqué

dans un communiqué. Le plus vieux parti de l'opposition a dénoncé également la convocation pour le mardi 9 avril 2019, des deux chambres du parlement qu'il juge «illégitime et impopulaire»,

par un pouvoir «qui n’entend pas la voix du Peuple». Le FFS a qualifié, en outre,

la convocation des deux chambres du Parlement de «vaine tentative de reconduire les responsables du régime, afin de le pérenniser, de le renforcer et de le consolider». «C’est au peuple algérien qu’il appartient de reconstruire l’Etat

et ses institutions d’une manière souveraine et démocratique après 57 ans d’un régime autoritaire qui a empêché toute alternance démocratique», a-t-il affirmé. Le FFS a rappelé que le peuple algérien manifeste depuis le 22 février pour «exiger un changement du système et non un changement dans le système», soulignant que le peuple dans toutes ses composantes et sur tout le territoire national, «exige un changement radical du système en rejetant ses deux béquilles institutionnelles (APN et Conseil de la nation)».