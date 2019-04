Impliqués dans une agression à Alger : Arrestation de 6 individus

Les éléments de la police judiciaire de la Sûreté de wilaya d'Alger ont procédé à l'arrestation de six suspects impliqués dans l'agression de citoyens à l'arme blanche, et ce au cours de la marche organisée vendredi dernier à Alger, a indiqué un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Cette opération policière intervient après l'exploitation, par les enquêteurs de la Sûreté nationale, de photos et vidéos relayées sur les différents réseaux sociaux, montrant des individus «agressant des citoyens avec des armes blanches au niveau du tunnel de la Faculté à la place Audin (Alger-Centre), et ce au cours de la marche de vendredi 05 avril», a précisé le communiqué, ajoutant que les services techniques de la Sûreté nationale, «exploitant les moyens technologiques modernes de recherche et d'investigation ont réussi à identifier et arrêter les suspects».

La DGSN rappelle, en outre, le numéro vert 15-48 mis à la disposition des citoyens 24h/24h et 7/7, afin de signaler «tout comportement négatif de nature à porter atteinte à la sécurité des citoyens et de leurs biens», conclut la même source.