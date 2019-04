L'expert sécuritaire Ahmed Kerrouche : «L'armée accompagnera la transition en toute sécurité»

« Il n'y a aucune raison de craindre que le scénario égyptien se répète en Algérie «. C'est ce qu'a affirmé l'expert sécuritaire, Ahmed Kerrouche qui a tenu à dissiper toutes les appréhensions des Algériens quant aux «risques de militarisation du système de gouvernance en Algérie».

Cet expert qui s'est exprimé dans un long entretien au journal El Massa, a indiqué que l'appel du général de Corps d'Armée, Ahmed Gaïd Salah, à accélérer l'application de la solution constitutionnelle qui a amené le Président de la République Bouteflika à démissionner, «intervient pour préserver la paix et la stabilité du pays». M. Ahmed Kerrouche a assuré que «l'armée veillera à la sécurisation de la période de transition jusqu'à réalisation de toutes les revendications du peuple».

Se référant aux déclarations du Chef d'Etat-major, M. Kerrouche a indiqué que «l'institution militaire ne s'éloignera pas de ses prérogatives et ses missions constitutionnelles, se cantonnant à son rôle constitutionnel de la défense de la nation».

Pour cet observateur international délégué à la mission onusienne de sécurité, la démission du président Bouteflika représente la moitié du chemin parcouru dans le but de répondre favorablement à toutes les revendications du peuple exprimées depuis le début du mouvement le 22 février dernier. «La démission du président est une avancée majeure mais reste insuffisante tant qu'elle n'est pas suivie par des d'autres décisions allant dans le sens de l'édification d'institutions constitutionnelles solides», a-t-il estimé. Pour le même expert, «les actions à entreprendre après la démission du Président de la République sont purement constitutionnelles, techniques, bien définies par la constitution». Néanmoins il fera remarquer que le «terrain est semé d'embûches «étant donné que «la rue a d'ores et déjà dit son mot vendredi dernier en rejetant le président du conseil de la nation Abdelkader Bensalah ainsi que le gouvernement Bedoui».

Quant au rôle de l'armée pour la période à venir, M. Kerrouche a affirmé que «l'institution militaire veillera à ce que les services de l'Etat mèneront à bien leurs missions».

Selon lui, «l'Armée continuera à soutenir les revendications du peuple jusqu'à la concrétisation complète de toutes leurs attentes». Il citera parmi ces revendications, celle de permettre au peuple de choisir son président en toute souveraineté dans le cadre d'élections transparentes, propres et non frauduleuses. Il s'agit aussi de permettre au peuple de choisir ses représentants dans les assemblées nationales et locales et d'élaborer une constitution permanente pour l'Algérie, plutôt qu'une constitution qui sert à étendre des périodes politiques comme cela était le cas par le passé.

Il y a lieu de rappeler que l'Armée nationale populaire (ANP) a réaffirmé sa «pleine adhésion «aux revendications légitimes du peuple algérien, soutenant que «le lien étroit» qui la lie au peuple «s'est renforcé et consolidé» au point que rien ne saurait «le rompre».

L'ANP a réitéré, à ce titre, son engagement à demeurer «fidèle au serment qu'elle a fait devant Allah et l'Histoire d'être le bras protecteur du peuple et de la patrie», soulignant son attachement à la solution préconisant l'application de l'article 102 de la Constitution.

«La position de l'ANP face aux développements que connaît le pays demeure immuable dans la mesure où, 'elle s'inscrit constamment dans le cadre de la légalité constitutionnelle et place les intérêts du peuple algérien au-dessus de toute autre considération, en estimant toujours que la solution de crise ne peut être envisagée qu'à travers l'activation des articles 7, 8 et 102», a-t-elle expliqué.

Il a été souligné également que la proposition avancée par l'ANP «comporte une solution inscrite dans la Constitution, permettant à l'Algérie de traverser la conjoncture actuelle en toute sécurité et d'éviter ainsi des scénarios aux retombées néfastes», rappelant que, lors de sa dernière visite de travail et d'inspection dans la 4e Région militaire (RM), le vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'ANP, le général de corps d'armée, Gaïd Salah avait insisté sur cette proposition.

Salima Ettouahria