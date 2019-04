Ordre des médecins : Renforcer la santé de proximité

«Le plan de santé publique doit être modifié et orienté de manière à soutenir et à renforcer la santé de proximité.» C’est ce qu’a déclaré le président du Conseil national de l’Ordre des médecins.

De passage, hier, sur les ondes de la radio nationale, le docteur Mohamed Bekkat Berkani appelle à la révision de l’actuel système de santé à même de «corriger» les carences constatées et «d’assurer» une satisfaction optimale du patient.

«La promotion de la santé de proximité contribuera à alléger la pression sur les Centres hospitalo-universitaires (CHU) et permettra à ces structures de santé de se concentrer sur leur mission principale, celle de la formation, de la recherche scientifique et des soins de haut niveau.

Nous espérons que les autorités compétentes, notamment les ministères de la Santé, et du Travail et de la Sécurité sociale, changeront leur vision de la santé publique à l’égard des citoyens en se concentrant davantage sur la santé de proximité, longtemps négligée, ces dernières années», a-t-il expliqué, affirmant que l’accès aux soins est devenu, aujourd’hui, «très difficile» aux Algériens. «Les hôpitaux existants sont saturés et les nouvelles infrastructures en construction accusent des retards énormes», a-t-il regretté.

Pour l’hôte de l’émission «l’Invité de la matinée», de la Chaîne I, la multiplication des établissements de santé de proximité dans chaque commune «ne sert absolument à rien», car, selon lui, il s’agit de structures qui ne disposent pas de moyens humains et matériels pour la prise en charge des malades.

Le président du Conseil national de l’Ordre des médecins appelle, dans ce contexte, à «revoir profondément» ce système et à «améliorer» ses ressources financières et leur utilisation pour un «meilleur résultat».

Poursuivant ses propos, l’intervenant mettra en avant l’importance de ce type d’établissement qui peut réhabiliter la médecine générale et permettra d’optimiser les diagnostics, dans les plus brefs délais, des pathologies, plus particulièrement les maladies chroniques dès leurs premières apparitions. Évoquant le cas du cancer, à titre d’exemple, le Dr Bekkat relève que le diagnostic précoce permet une «meilleure» prise en charge, d’où l’impératif, soutient-il, de réviser le plus tôt possible le plan sanitaire. «L’accent sera mis par ailleurs sur l’impérieuse nécessité d’impliquer les professionnels de la santé dans cette démarche», a-t-il ajouté. Il faut dire que les établissements de santé de proximité n’ont pas accompli, dans le passé, les missions qui leur sont confiées, et l’idée que ces structures ne garantissent pas les soins nécessaires est ancrée dans la société. Pourtant, le concept de santé de proximité est relativement ancien. II coexiste avec l’usage médical et paramédical.

En 2014, le ministère de la Santé a décidé l’élargissement et le renforcement des soins de proximité publics et privés, tout en consacrant l’ensemble de cette organisation dans la nouvelle loi sanitaire, dont les dispositions visent à assurer une meilleure équité et une accessibilité aux soins.

Cela dit, le secteur s’employait, dans le cadre de la réforme du système de la santé, du respect de la pyramide hiérarchique et de l’amélioration du service public, à réhabiliter les cliniques de proximité pour la prise en charge sanitaire de base du citoyen.

Selon les responsables du secteur, la prise en charge du citoyen par les cliniques de proximité demeurait le «meilleur moyen» pour prodiguer les soins de base et de qualité au malade, puis l’orienter vers d’autres établissements hospitaliers en cas de complications.

Sarah A. Benali Cherif