Journée mondiale de la santé : « L’amélioration des services des urgences, une priorité »

Les urgences médico-chirurgicales, qui ont toujours été considérées comme le point noir de l’ensemble des structures hospitalières, bénéficieront de plus d’intérêt. C’est ce qu’a révélé, hier à Alger, le nouveau ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière.

S’exprimant, lors d’une conférence de presse tenue en marge de la célébration de la Journée mondiale de la santé, M. Mohammed Miraoui a dévoilé la nouvelle feuille de route du secteur visant l’optimisation de la prise en charge des malades et qui donne la priorité à l’amélioration des différents services des urgences à travers le territoire national. M. Miraoui a, dans ce contexte, précisé que les urgences médico-chirurgicales doivent bénéficiers davantage d’intérêt, puisqu’elles constituent, selon ses termes, «la porte du secteur de la Santé».

Il a, dans ce sillage, indiqué que des instructions ont été déjà données, à l’effet d’améliorer les conditions de travail au niveau de ces services ouverts jour et nuit, en renforçant, notamment la sécurité du personnel médical pour qu’il puisse accomplir sa mission, celle de bien soigner le malade.

Le ministre a également évoqué la mobilisation des moyens humains et matériels pour assurer le bon fonctionnement des urgences médico-chirurgicales, tout en insistant sur le renforcement du personnel médical qualifié. Poursuivant ses propos, M. Miraoui a annoncé la mise en place d’un plan des urgences pour corriger certains dysfonctionnements constatés sur le terrain au niveau de ces services.

Ce plan prévoit, selon le ministre de la Santé, de réduire la pression sur les services des urgences hospitalières en rétablissant la confiance entre le citoyen et les policliniques qui offrent les mêmes soins. «Ceci permettra d’établir un équilibre entre les consultations prodiguées au niveau des services des urgences et celles dispensées dans les policliniques», a noté le ministre, faisant part de l’existence de 78 policliniques dans la wilaya d’Alger, dont 43 offrent des services 24H/24. Fraîchement installé à la tête du ministère de la Santé, M. Miraoui n’en connaît pas moins les moindres recoins. Ainsi, il a passé en revue différents volets ayant trait à l’amélioration des conditions d’accueil et de prise en charge des malades, évoquant les différents plans qui ont été mis en place à cet effet. Il a, ce sujet, annoncé la mise en œuvre des programmes de prévention en prévision de Ramadhan et de la saison estivale 2019, à travers la préparation des campagnes nationales liées au jeûne et aux maladies chroniques, la collecte de sang et la prévention contre les intoxications alimentaires.



Ouverture au dialogue positif avec le partenaire social



Le ministre a, en outre, évoqué le programme de prévention et de lutte contre l’envenimation par le scorpion. «Des instructions ont été données au directeurs de la santé à travers le pays, pour optimiser la prise en charge des malades», a-t-il dit, précisant que les différentes structures à travers le pays sont dotées de l’antidote, à savoir le sérum anti-scorpionique en quantité suffisante. M. Miraoui a fait savoir que 40.000 doses de sérum sont actuellement disponibles et 50.000 autres sont en cous de fabrication. Il a, également, mis l’accent sur la nécessité d’accompagner et de renforcer la prise en charge de la femme gestante et le suivi de l’évolution de sa grossesse dans les hôpitaux publics ou privés.

Soulignant l’importance de tirer des leçons des expériences précédentes pour pallier les manquements, le ministre a relevé la nécessité de garantir les conditions favorables aux équipes médicales et paramédicales, en vue de s’acquitter au mieux de leurs tâches, annonçant son entière disposition au dialogue positif avec le partenaire social. «Le dialogue est ouvert avec l’ensemble des travailleurs du secteur, et ce ne sont pas que des paroles !» a-t-il insisté. Se montrant bon communicateur, M. Miraoui a souligné le rôle des médias dans la promotion et la préservation de la santé du citoyen, placée au centre d’intérêt du secteur.

Selon lui, le rôle des médias est primordial pour la concrétisation de ces objectifs, en particulier dans la sensibilisation et l’information et l’éducation thérapeutique des malades, outre l’accompagnement pour lutter contre les facteurs de risque des maladies transmissibles et non transmissibles, en inculquant aux citoyens la culture de la prévention.

«La presse est actuellement sollicitée plus que tout autre moment pour nous accompagner afin de corriger les dysfonctionnements enregistrés dans le secteur de la Santé dans le seul intérêt du malade», a souligné le ministre. M. Miraoui a, par ailleurs, relevé l’importance de la célébration de la Journée mondiale de la santé, qui s’articule, cette année, autour de la couverture sanitaire universelle, précisant qu’elle constitue une halte pour évaluer les réalisations enregistrées en matière de santé et tracer d’autres objectifs pour assurer le développement dans ce domaine et répondre au mieux aux attentes du citoyen algérien.

Pour sa part, le représentant de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) en Algérie, François Nguessan Bla, a indiqué que «la célébration de la Journée mondiale de la santé 2019 met en lumière les avantages que la couverture de santé universelle peut procurer à tous, partout, ainsi que les raisons pour lesquelles cette couverture est si nécessaire».

