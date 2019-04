Sidi Bel-Abbès : bientôt un service d’hémodialyse

Un service d’hémodialyse à l’Établissement public hospitalier (EPH) de Sidi Djillali, au centre de Sidi Bel-Abbès, sera ouvert, durant le mois d’avril en cours, a-t-on appris du directeur de cette structure de santé, Abdelouahab Neggaz.

Le même responsable a expliqué, qu’en plus de la formation de l’équipe médicale qui sera spécialisée dans l’encadrement de ce service, il sera procédé au parachèvement de l’opération d’équipement en matériels de dernière génération, à savoir 18 appareils d’hémodialyse.

Il a signalé qu’une opération est en cours pour raccorder ces machines au réseau d’alimentation en eau potable, pour être fin prêt pour recevoir les premiers malades dans les délais impartis.

«Désormais, l’orientation des malades souffrant d’insuffisance rénale de différentes communes et daïras de Sidi Bel-Abbès, qui suivaient auparavant des séances d’hémodialyse au niveau du centre hospitalo-universitaire Abdelkder Hassani, se fera vers ce nouveau service qui est encadré par une équipe médicale regroupant des spécialistes en urologie et des paramédicaux et techniciens», selon la même source. Avec l’ouverture de l’unité d’hémodialyse de l’EPH de Sidi Djillali, la wilaya de Sidi Bel-Abbès aura franchi un grand pas dans le domaine de la prise en charge des maladies du rein, après la mise en service récente de deux unités similaires au niveau des hôpitaux de Tabia et de Ras El-Ma, auxquels il faut ajouter deux autres unités au niveau des hôpitaux de Telagh et de Sidi Bel-Abbès, en attendant la réception, en début 2020, d’une autre unité au niveau de l’hôpital de Sfisef, a souligné, pour sa part, le directeur de wilaya de la santé et de la population, Driss Khodja.

Le même responsable a indiqué que l’ouverture de ces unités dans différents établissements hospitaliers publics implantés à travers la wilaya permet d’éviter aux malades les longs déplacements coûteux vers les daïras voisines et, partant, d’alléger la pression sur les unités d’hémodialyse.