Tizi Ouzou : Tentatives de squat de plus de 4.500 logements sociaux

Plus de 4.500 logements sociaux ont été squattés durant les nuits de jeudi, vendredi et samedi derniers dans les communes de Tizi-Ouzou, Draa Ben Khedda, Tirmitine, Boghni et Ouagnoune, apprend-on des responsables de ces municipalités.

Dans la commune de Draa Ben Khedda, ce sont pas moins de 1.380 logements à avoir été indûment occupés, alors que 3.210 logements ont été squattés au niveau du pôle d’excellence et de la zone de dépôt dans la commune de Tizi-Ouzou.

Dans cette dernière, le squat a eu lieu dans la nuit de vendredi à samedi dernier. Le lendemain, et toujours dans la nuit, des individus ont squatté près de mille autres logements au village Tamda, dans la commune de Ouagnoune, a déploré hier le président de l’Assemblée populaire de cette commune, Mohand Said Hadji. Pour ce dernier, les indus occupants de ces logements destinés aux citoyens nécessiteux de sa commune sont étrangers à cette dernière. «Que chacun assume ses responsabilités face à cette occupation illégale de logements sociaux», a-t-il menacé, appelant à l’application stricte de la loi contre ces squatteurs. De son côté, le P-APC de Tizi-Ouzou, Ouahab Ait Menguellet, s’est dit profondément scandalisé par cet acte, au moment où tous les Algériens manifestaient pour exiger le respect des libertés et la justice sociale ainsi que l’instauration d’un Etat de droit.

Le premier magistrat de la commune de Tizi-Ouzou a rassuré les citoyens de sa commune, bénéficiaires et ceux ayant déposé des dossiers, que les indus occupants de ces logements qui leur sont destinés seront tous délogés et traduits devant la justice pour répondre de leurs actes.

Les autorités compétentes sont d’ores et déjà interpellées pour intervenir dans les meilleurs délais. Conséquemment à cette vague de squat visant les logements sociaux, des dispositifs de sécurité impressionnants ont été mobilisés au niveau des sites touchés pour déloger ces indus occupants.

L’opération d’évacuation a été décidée lors d'une réunion tenue samedi au siège de la wilaya.

L’intervention de la force publique à Draa Ben Khedda a été soutenue par des citoyens de cette commune qui ont persuadé les squatteurs de quitter les logements squattés et d’éviter d’être traités de perturbateurs du mouvement populaire pour le changement radical du système politique en place. Ces actes ont provoqué une forte indignation des citoyens qui ont exprimé leur inquiétude de voir ce mouvement populaire détourné de sa trajectoire pour l’instauration d’un Etat de droit.

Bel. Adrar