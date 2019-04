AADL-1 : « vaste » opération de remise des ordres de paiement

L'Agence nationale de l’amélioration et du développement du logement (AADL) lancera, demain, une «vaste» opération de remise des ordres de paiement de la dernière tranche de l'apport personnel des souscripteurs du programme «AADL-1», a indiqué son directeur général, Saïd Rouba.

Lors de cette opération, qui concerne un nouveau quota de plus de 10.000 souscripteurs dans la wilaya d'Alger, les bénéficiaires inscrits en 2001 ou 2002 pourront récupérer les ordres de paiement de la 4e et dernière tranche de l'apport personnel, estimé à 5% du prix global du logement, soit 105.000 DA pour un F3 et 135.000 DA pour un F4, a précisé M. Rouba. Après le versement de la dernière tranche, le bénéficiaire sera contacté par un notaire pour l'accomplissement des formalités nécessaires et l'établissement de l'acte notarié du logement qui précèdera la remise des clés, a-t-il précisé.

«Les souscripteurs auront un délai d'un mois pour payer la dernière tranche, puis ils seront convoqués progressivement par un notaire pour la délivrance de leur acte notarié à partir du mois de Ramadhan prochain», a-t-il dit. Par ailleurs, l'AADL a détaillé sur son site web le déroulement de l'opération de remise des ordres de paiement qui s'effectuera en deux étapes.

Les souscripteurs concernés par cette opération sont ceux affectés aux sites de Sidi Abdellah 3.000 logements (Aslan), Sidi Abdellah 3.000 logements (Quartier 23), Sidi Abdellah, Quartiers 28 et 29 (Sites 1 et 2), Sidi Abdellah, Quartiers: 18, 22 et 29, Ain El Melha (Ilots 12, 13, 15, 16 et 17), ainsi que celui de Ouled Fayet (Ilots 23, 24, 25, 27 et 28). L'AADL a également appelé les concernés par cette 4e tranche à consulter le site web de l'Agence pour imprimer l'ordre de versement à partir de mardi (demain) 9 avril 2019 (Sidi Abdellah) et de jeudi 11 avril 2019 (Ain El Melha et Ouled Fayet).

A souligner que le paiement de la 4e tranche de l'apport initial du prix global du logement, acquis dans le cadre de la formule location-vente, précède la remise des clés du logement après la finalisation des formalités notariales permettant aux bénéficiaires d'acquérir leur contrat location-vente. Les projets destinés à la formule location-vente de l’AADL, destinée à la classe moyenne, dont le revenu mensuel ne dépasse pas 108.000 DA, avaient accusé d'énormes retards dans leur réalisation, en dépit de la succession de plusieurs ministres de l'Habitat, ayant fait de ce projet «une priorité».

Un nouveau programme location-vente (AADL-2) avait été lancé par l'AADL fin 2013, dont le nombre des postulants s'élève à 442.642 demandeurs. La réalisation de ce deuxième programme s'est faite parallèlement au programme «AADL-1» et ses premiers souscripteurs devraient commencer à recevoir leur logement, selon l'ordre chronologique d'inscription, d'ici la fin 2019.