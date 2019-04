Skikda : distribution de 12.000 ruches pleines

Pas moins de 12.000 ruches pleines ont été distribuées aux producteurs de miel dans les zones rurales de la wilaya. L’opération est inscrite dans le cadre du développement de l’agriculture de montagne à travers le soutien des jeunes agriculteurs, notamment les apiculteurs pour la promotion de cette filière qui a connu durant les années dernières un «bond qualitatif» à l’échelle locale. «La démarche vise également à encourager les agriculteurs à adhérer au monde apicole et à intensifier et diversifier la production de miel, très sollicité pour divers usages, médical notamment», a-t-on noté.

Les services agricoles oeuvrent pour la labellisation du miel de Skikda avec l’ambition de lui donner une dimension nationale et internationale, la souche de l’abeille dans la wilaya est très distincte et unique en son genre et son miel est considéré comme l’un des meilleures variétés. La filière apicole et la production de miel à Skikda connait depuis l’an 2000 «un rythme de développement accéléré estimé à 2.000 %», assure-t-on. Actuellement, le nombre de producteurs dans la wilaya est estimé à 3.000 apiculteurs en plus de 3. 500 travailleurs saisonniers relevant de cette filière qui contribue à offrir 6.500 emplois, selon les statistiques établies par les services de la DSA qui a recensé 8 coopératives spécialisées dans l’apiculture qui alimentent plus de 20 wilayas en ruches et produits de la ruche. De son côté, le président de l’association professionnelle des apiculteurs de la wilaya de Skikda, également président de la fédération nationale des apiculteurs, Hicham Kouti, qui a indiqué que la wilaya de Skikda dispose de 3.500 ruches, prévoit «une progression qualitative et quantitative de cette filière». La production réalisée dans la même wilaya au titre de la campagne agricole précédente a atteint 12.000 quintaux, soit une moyenne évaluée de 7 à 8 kg par ruche, selon le même responsable, soulignant que 50% du patrimoine apicole sont destinés à la production du miel tandis que le reste est utilisé entre autres dans la production du pollen et de la cire d’abeille.