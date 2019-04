El-Tarf : séminaire international sur les pâturages en Méditerranée

Le 3e séminaire international sur «Les pâturages, les parcours et l’alimentation des animaux dans le bassin méditerranéen» s’ouvre demain à l’université Chadli Bendjedid pour débattre des différents écosystèmes existants qui sont sources de fourniture de fourrages aux animaux, a indiqué le recteur Abdelmalek Bachkhaznadji.

Les participants, représentant plusieurs universités du pays et étrangères, dont la Tunisie, le Maroc et la France, auront à débattre, durant deux jours, d’une série de problématiques et de thèmes d’actualité, se rapportant, entre autres, «aux pâturages en montagne et dans les plaines ainsi qu’aux méthodes d’évaluation des parcours et alimentation des animaux et le changement climatique et écosystème avec des bilans». De son côté, le président de cette rencontre scientifique, Ghamri Abdelaziz Nadir, a affirmé que le séminaire «se propose d’ouvrir le débat sur les différents écosystèmes existants qui sont sources de fourniture de fourrages aux animaux, comme les prairies dans les zones humides, les terrains couverts de plantes, ou encore les parcours se trouvant dans les régions steppiques et les clairières dans l’écosystème forestier, ainsi que l’action anthropique qu’ils subissent depuis très longtemps». L’irrégularité et la violence des pluies, le stress hydriques irréversibles et des évaporations élevées qui portent préjudices à la productivité dus à la sécheresse seront ainsi «largement débattus par les participants qui auront également, à évoquer les mesures à prendre sur le devenir de ces écosystèmes, sur leurs aménagements et sur leurs nouvelles visions d’exploitation», a-t-on relevé.

Cette 3e édition est organisée par le Laboratoire de recherche santé animale, production végétale, environnement et sécurité alimentaire relevant du département des sciences agronomiques dépendant de la faculté des sciences de la nature et de la vie, de l’université Chadli-Bendjedid.