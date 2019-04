Travail invisible : Qui a dit qu’être femme au foyer est dévalorisant ?

On parle beaucoup des femmes travailleuses, de leurs aspirations, leurs droits à la promotion, l’épanouissement sur les lieux du travail et le respect en tant qu’actrices, porteuses de valeur ajoutée, aux entreprises où elles exercent, chacune dans son domaine.

Les responsables d’organismes, les législateurs, les conventions et les traités internationaux, la famille, aussi, vouent à la gent féminine une immense admiration pour avoir contribué à la relance de l’économie des pays ou tout simplement à l’amélioration du niveau de vie de leur petite famille et la concrétisation de projets ambitieux sans lesquelles ils relèveraient de l’utopie. Ingratitude, mépris ou préjugés et idées rétrogrades, peu importe toutes ces raisons ou plutôt, arguments et thèses qui ne tiennent pas la route, brandis à tort et à travers dans un but de dévaloriser le statut de femme au foyer, on s’en balance de toute cette « mauvaises » foi qui consacre si bien, tous les jours que Dieu fait, le fameux proverbe qui dit que nul n’est prophète en son pays. En fait, être femme au foyer, n’a rien de dégradant ou d’avilissant, bien au contraire, veiller sur sa famille, est honorifique. Aujourd’hui, il existe bel et bien des femmes qui s’occupent des parents, des enfants même quand les conjoints sont sous-payés et qui très souvent ont du mal à boucler les fins du mois. Elles sont actives, productrices et certaines d’entre-elles, sont arrivées à se spécialiser dans des créneaux très rentables, avec les moyens du bord. Elles n’avaient besoin, ni de pactoles, ni de diplômes, encore moins d’un niveau élevé d’instruction, mais surtout d’une volonté de fer, de la persévérance et le soutien d’un mari ou de parents compréhensifs qui étaient une sorte de lanterne pour éclairer leur chemin. Certaines parmi elles ont vendu carrément leurs bijoux, d’autres se sont endettées, pour lancer des petits projets qui n’ont pas tardé à faire boule de neige, dans les endroits où elles habitent et même au-delà.



Garde d’enfants, pâtisserie, artisanat et bien d’autres activités « sauvent » les femmes



Loin des contraintes des bureaux, des ateliers de production et du travail réglementé, de nombreuses femmes ont investi la société active pour gagner leur pain à leur manière, à la sueur de leur front, et vivrent leurs passions également, selon le milieu où elles vivent. Les femmes au foyer semblent, enfin, trouver, ce qui leur manquait jusque là, pour dire «non» à l'assistanat «oui» pour s'affirmer dans la société et contribuer au développement durable local ou dans les pires des cas, sortir de la précarité et de l'exclusion. Les chemins de la réussite, balisés par le courage de ces femmes, a permis à celles-ci de créer leurs petits projets, mais devenus peu de temps après grands et lucratifs. Dans les grandes agglomérations, les métiers de nourrices, de pâtissières, spécialisées dans les gâteaux traditionnels, de couturières tentent les citadines de plus en plus. On dit que le besoin est mère de l’invention. C’est une réalité absolue, rien qu’à voir ces dames qui ont dédié leur temps à des occupations, d’un autre genre et surtout rentables. En fait, l’émergence de garderies, de pâtisseries et d’ateliers de couture ou d’artisanat, informels développés chez-soi, ne choque plus personne dans les quartiers qui vibrent aux couleurs du travail « invisible », très répandu, d’ailleurs. Malika, spécialisée dans la fabrication des gâteaux traditionnels, estime que le travail de la femme n’est pas forcément lié à un organisme. «Auparavant, j’étais enseignante et depuis trois ans -retraitée- je me suis mise à la pâtisserie orientale pour arrondir mes fins du mois», dira-t-elle, avant d’ajouter qu’aujourd’hui on peut être rentable tout en étant «femme au foyer», pour peu qu’on ait des idées et surtout de la volonté.

Dans les campagnes, les femmes ont de tout temps, prouvé l’importance du travail domestique. Consciente de leur rôle, elles se lancent dans l’agriculture, l’élevage d’animaux domestiques et bien d’autres activités. Certaines ont même réussi, de nos jours, à faire parler d’elles en s’imposant en tant que femmes productrices. Aujourd’hui, le travail domestique ou encore le statut de femme au foyer a été réhabilité grace à toutes ces honorables dames qui ont relevé le défi d’être un membre, à part entière, actif et rentable de surcroît.

Samia D.