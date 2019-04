Championnat d’Afrique de kung fu traditionnel : L’Algérie en 1re place avec 9 médailles

La sélection algérienne de kung fu s'est adjugée la première place du Championnat d'Afrique de kung fu traditionnel disputé à Hammamet (Tunisie), en décrochant neuf médailles (6 or, 3 argent). Dans un tournoi qui a regroupé 8 pays, l'Algérie a devancé la Tunisie (3 or, 4 argent,

1 bronze) et le Sénégal (1 argent, 4 bronze). A l'issue du Championnat d'Afrique de kung fu traditionnel, les organisateurs ont programmé un deuxième tournoi continental dédié au Sanda, samedi et dimanche derniers. Outre l'Algérie et la Tunisie (pays hôte), la compétition regroupe les athlètes de six autres nations : Côte d'Ivoire, Nigeria, Niger, Libye, Sénégal et Centrafrique.