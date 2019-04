Finale challenge « Radieuse-Printemps Foot » : Spectacle garanti

C’est aujourd’hui à 17h30, au complexe Reguig-Abdelkader de Maraval, que prendra fin la 20e édition du challenge interquartiers «Printemps-Foot», organisé par l’association sportive Radieuse. Cet évènement sportif, qui a coïncidé avec les vacances scolaires de printemps, a vu la participation de 60 équipes, dans les catégories benjamin, minime et senior, avec des formations venues d’Alger, de Tlemcen, de Bel-Abbès, de Témouchent, de Relizane et de Chlef.

En plus des finales programmées, se déroulera un match de gala entre les anciens internationaux Belloumi, Megharia, Foussi, Meçabih, Benzerga, Meziane, Benchiha et d’autres, sans oublier le président de la Radieuse, Kada Chafi. La rencontre sera arbitrée par Mohamed Hansal. Ce sera une occasion pour le public de voir ces stars à l’ œuvre.

En ce qui concerne les finales, il y aura un match prometteur entre les benjamins de Sidi Bel-Abbès et les Relizanais d’Affak Relizane. En minimes, la formation de l’association Bahi Amar, du quartier de Senia, portera les couleurs d’Oran contre la formation de Sidi Chahmi. Quant à la grande finale, celle des seniors, très attendue, elle mettra aux prises l’équipe du quartier des Castors avec celle du quartier Haï-Louz.