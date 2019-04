Tirage au sort de la coupe d’Algérie de football (demi-finales) : ESS - JSMB et CSC -CRB : De belles affiches

Le tirage au sort de la coupe d'Algérie de football (seniors messieurs), effectué hier au siège de la télévision nationale, a donné lieu à de belles empoignades pour les demi-finales. Les clubs les plus titrés dans la compétition seront confrontés à des formation dont l'expérience est moindre. En effet, pour espérer goûter à un deuxième succès en coupe d'Algérie, la JSM Béjaïa, club de Ligue 2, devra faire ses preuves face à l'Entente de Sétif, huit fois vainqueur du trophée. Pour rappel, la formation de Yemma Gouraya a disposé du Paradou Athletic Club au tour précédent, alors que l'ESS a eu raison de l'USM Annaba. «Nous allons jouer face à une équipe qui a beaucoup d'expérience en coupe, ce sera certainement difficile pour nous. Cependant, nous croyons en nos chances. Après avoir raté l'accession, l'équipe est concentrée sur la coupe. On y pense beaucoup et on s’y prépare pour être à la hauteur de l'événement. En battant l'une des meilleures formation de Ligue 1 en quart de finale, nous avons prouvé que nous étions capables de relever le défi», a déclaré le président de la JSMB, M. Belkacem Houassi. De son côté, le premier responsable de l'ESS a souligné l'importance de prendre l'adversaire très au sérieux. «Pour ma part, je dirai que la balle est dans le camp des joueurs. La coupe d'Algérie est une tradition à Sétif et les joueurs sont toujours motivés pour disputer une finale. Même si la JSMB évolue en Ligue 2, elle reste une équipe respectable à prendre très au sérieux», a indiqué M. Hassan Hammar, à l'issue du tirage au sort. Par ailleurs, le CS Constantine, que la coupe continue de fuir, sera opposé au CR Belouizdad, qui a eu l'occasion de soulever le trophée à sept reprises déjà. En quart de finale, le club de l'antique Cirta a écarté le MC Oran, tandis que le Chabab Belcourtois a vaincu le signe indien en éliminant sa bête noire dans la compétition, en l'occurrence le NA Hussein Dey. «Honnêtement, l'objectif premier du club reste le maintien. La coupe sera la cerise sur le gâteaux pour nous. Cela dit, arrivés a ce stade de la compétition, je ne vous cache pas que nous allons tout faire pour aller en finale et remporter le sacre. Ce n'est pas gagné face à un adversaire qui a atteint une nouvelle dimension avec sa participation en Ligue des champions d'Afrique et dont les ambitions sont de plus en plus grandes», a tenu à souligner le directeur général du CRB, M. Saïd Allik. Pour sa part, Tarek Arama, le directeur du CS Constantine, n'a pas caché l'envie de son club d'inscrire sa première victoire dans la compétition : «À Constantine, on dit toujours que la coupe n'aime pas le CSC. C'est une compétition qui n'a jamais réussi au club. Cette année, nous allons tout faire pour changer la donne. La coupe figure désormais en tête des objectifs tracés. Nous aurons en face une équipe qui n'est pas facile à jouer. On va bien se préparer pour mettre toutes les chances de notre côté, malgré la fatigue et l'enchaînement des matchs.» Pour rappel, cet avant-dernier tour se déroulera en aller et retour. Les matchs de la première manche, prévus à Constantine et à Sétif, auront lieu le 16 avril. Les deuxièmes rencontres se débouleront le 23 du mois courant. À souligner que la LFP a aussi prévu une journée de championnat, le 20 avril.

Rédha M.